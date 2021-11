Les professionnels du cirque manifestent au péage de Lançon-Provence

Les professionnels du cirque et du spectacle vivant manifestent ce vendredi matin au péage de Lançon-Provence. Une mobilisation pour dénoncer le choix des villes qui ne veulent pas les accueillir. Les manifestants envisagent une opération escargot jusqu'à Marseille.

Une quarantaine de professionnels du cirque et du spectacle vivant sont mobilisés ce vendredi matin au péage de Lançon-Provence ils veulent être entendus par le gouvernement et demandent la création d'une circulaire pour un meilleur accueil dans les villes. Récemment plusieurs villes ont refusé l'installation de cirque sur les terrains communaux au nom de la défense des animaux sauvages, notamment la ville de Vitrolles. Les professionnels ne comprennent pas et estiment qu'ils devraient pouvoir s'installer sur les terrains communaux.

On demande que l'Etat établisse une circulaire afin que les villes puissent nous accueillir et que les maires ne fassent pas n'importe quoi. On veut se faire pour un accueil dans les villes - Jackson Muller du cirque franco-belge

Les manifestants envisagent une opération escargot jusqu'à Marseille dans la matinée.

