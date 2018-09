Pays Basque, France

'Beau, ensoleillé, chaud, ce mois d'août 2018 l'a été. Résultat, en terme d'occupation le littoral et l'intérieur du Pays Basque ont enregistré de bons taux, "un mois d août tels qu'on les aime, explique le Président de l'UMIH Pays basque (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) Jean-Pierre Istre, bien que 2017 ait été un meilleur cru. Du monde, des touristes de toutes les nationalités, un bon mois d août très positif ".

Jean-Pierre Istre, le président de l'UMIH (union des métiers et des industries de l'hôtellerie) Pays basque Copier

Une satisfaction davantage ressentie au Pays Basque intérieur que sur la côte d'après l'Agence d'attractivité et de développement Touristiques Béarn-Pays-Basque.

Il faut dire qu'au mois de juillet les professionnels de l'intérieur avaient enregistré une baisse de 15% de la fréquentation et de 10% sur la côte en raison notamment de la météo pluvieuse, la coupe du monde de foot qui a incité les gens à rester chez eux (où à aller en Russie !), même le passage du Tour de France au Pays Basque a eu un faible impact sur l'activité des professionnels.

Août ne sauve pas pour autant la saison estivale 2018 et l'ensemble des secteurs d'activités n'est pas non plus homogène. Le thermalisme par exemple : l'établissement thermal de Cambo-les-Bains a enregistré une baisse de la fréquentation de 15 % en juillet et de 6% en août. Son directeur, Pascal Boirou ne trouve pas d'explications rationnelles à cela.

Pascal Boirou Directeur de l'établissement thermal de Cambo-les-bains Copier

La note d'espoir pour tous ces professionnels du tourisme, c'est l'arrière-saison, les mois de septembre et octobre avec peut-être, on l'espère, un bel été indien...