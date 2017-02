Opération séduction en direction des journalistes britanniques pour attirer les touristes en Champagne-Ardenne

Une centaine de journalistes, photographes et blogueurs britanniques sont accueillis depuis lundi par les professionnels du tourisme de la région Champagne-Ardenne : un programme de visite, tous frais payés. En espérant des retombées en termes de fréquentation touristique!

Les britanniques restent la première clientèle étrangère en Champagne et dans les Ardennes : 10 % des touristes accueillis. Alors mieux qu'une campagne de publicité, les professionnels du tourisme de la région ont décidé de dérouler le tapis rouge à une centaine de journalistes britanniques de la "British Guild of Travel Writers". "C'est probablement l'approche la moins coûteuse pour toucher le grand public...", confirme Laurence Prévot directrice du Comité régional du Tourisme. Car après leurs visites, ils vont écrire. "Moi je travaille pour Easyjet magazine et le Daily Telegraph, j'écris trois articles ici, et Easyjet magazine c'est par exemple 8 millions d'exemplaires en Europe", souligne Tristan Rutherford.

Des journalistes britanniques envoyés aux quatre coins de la région

Après avoir pris leurs quartiers à Reims, les journalistes britanniques ont en effet débuté hier mercredi un tour de la Champagne et des Ardennes, avec un programme de visites très diversifié. Car pas question de s'intéresser seulement au champagne pour ces journalistes qui écrivent parfois pour le Times, le Daily Telegraph ou encore le National Geographic. "Moi j'écris sur des choses techniques, sur des champs de bataille historiques, sur des musées... certains écrivent à propos de gastronomie...", explique Alastair McKenzie, président de l'association "British Guild of Travel Writers". Le château fort de Sedan, la voie verte des Ardennes, le séjour ornithologique au Lac du Der... tout y passe.

"Ma grosse surprise, et j'aime les surprises quand je voyage, c'est de découvrir les Ardennes, mais en France, et c'est complètement différent de la champagne: une cuisine différente, des paysages et une histoire différentes. Nous sommes attentifs à ce que l'on nous raconte toujours une autre histoire", souligne John Bell qui travaille pour la radio et la télévision britannique. Au total, le séjour aura duré 6 jours tous frais payés! Puisque l'opération a été financée par le comité régional du tourisme de Champagne-Ardenne et les différents offices de tourisme. Les journalistes britanniques sont donc bichonnés, en espérant des retombées économiques : la part de la clientèle outre Manche a encore augmenté de 7,6 % l'an dernier... malgré le Brexit.