Les professionnels du tourisme sous contrôle cet été

La direction départementale de la protection des populations (DDPP) va effectuer plus de 1000 contrôles cet été. Ils vérifieront l'hygiène et la sécurité dans les établissements qui accueillent des touristes.

C'est bientôt les vacances, mais pour l'Etat, c'est la pleine période des contrôles. Jusqu'au 15 septembre, des agents de la DDPP 13, la direction départementale de la protection des populations, vont aller dans les restaurants, les colonies de vacances, dans les hôtels ou encore sur les marchés, etc.

Vérifier que tout est aux normes pour accueillir les touristes

Leur rôle est très vaste : inspecter les cuisines des restaurants, voir si la chaîne du froid est respectée; contrôler les diplômes des moniteurs, dans les centres équestres ou en centres aérés; vérifier que l'huile d'Olive AOP du marché soit bien produite ici, etc... Afin que les vacances se passent bien pour les 8 millions de touristes dans les Bouches-du-Rhône. "Quand un touriste est malade en sortant d'un restaurant, c'est toute la filière et l'image de la région qui en pâti", souligne Benoît Haas, le directeur de la DDPP 13, "Notre rôle, c'est donc d'éviter les accidents et promouvoir l'image d'un département où l'on peut venir en vacances en toute sécurité".

1 établissement su 4 n'est pas aux normes

Et les agents font toutes sortes de découvertes lors de leurs inspections. Aliments pourris dans les cuisines, pas d'extincteurs dans une colonie de vacances, un casier judiciaire pour détention de stupéfiants pour un moniteur de ski nautique... Chaque année, près d'un quart des établissements contrôlés n'est pas aux normes. "En général, ça se règle avec un rappel à l'ordre, un avertissement oral, ce ne sont pas de gros manquements aux réglementations", explique Benoît Haas.

Mais dans 5 à 10% des cas, les manquements à l'hygiène et à la sécurité sont très graves, et représentent un danger pour les consommateurs. Dans ces cas-là, la DDPP peut aller jusqu'à fermer les établissements concernés.