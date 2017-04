Les professionnels du vin découvrent et dégustent les vins de la Vallée du Rhône ce lundi au Palais des Papes

Le salon professionnel " Découvertes en Vallée du Rhône " débute ce lundi au Palais des Papes d'Avignon, 600 exposants et 3 mille visiteurs inscrits.

C'est un salon professionnel très entendu qui débute ce lundi au Palais des Papes d'Avignon : Découvertes en Vallée du Rhône.

600 exposants, plus de 5 mille vins et quelques 3 mille visiteurs professionnels qui durant trois jours vont découvrir et goûter les vins de la Vallée du Rhône. 31 pays sont représentés, des marchands, des metteurs en marché, des cavistes, mais aussi 150 journalistes professionnels venus de 16 pays différents.