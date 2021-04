Les profs du collège Edouard Vaillant de Bordeaux manifestent contre les violences

Jeudi dernier un élève a été poignardé aux jambes devant l'établissement. Ce jeudi midi les profs, l'équipe éducative et des parents d'élèves ont manifesté depuis le quartier des Aubiers jusqu'à la préfecture. Dans le cortège : Aurélien Grelaud, prof d'histoire-géo et membre du SNES.

France Bleu Gironde : une semaine après cette agression les élèves ont-ils peur de venir au collège?

Aurélien Grelaud : J'espère que non, parce que l'éducation est vraiment très, très importante pour ces enfants. C'est une voie de réussite et ça serait vraiment un échec terrible de notre société que les élèves aient peur de venir au collège. Ceux qui ont assisté à la scène, sans doute, peuvent avoir ce sentiment. On parle d'une minorité d'enfants qui se retrouvent dans ces histoires. On a plein d'enfants qui restent extérieurs à ça. Mais nous aussi, en tant que éducateurs, on est pris en otage à devoir gérer des choses qui ne sont pas de notre ressort.

Au delà de cette agression, sentez-vous monter la violence dans le quartier ?

Cette violence, elle monte depuis des mois mais à l'intérieur du collège elle n'était pas encore rentrée. Le quartier des Aubiers a été frappé en janvier dernier par le drame de Lionel, un de nos anciens élèves, tué par balle au pied de son domicile. Nous, on espérait que cette violence reste loin, que l'école reste un lieu protégé et c'est ce qui nous a profondément choqués dans cette nouvelle agression. Il y a aussi eu des histoires dans d'autres établissements du quartier : des intrusions sur le lycée professionnel Beau de Rochas et des incidents sur le lycée général du secteur.

Aujourd'hui, vous attendez une réponse de l'Education nationale ou de la Police nationale ?

La question de la sécurité des quartiers et des difficultés sociales ça relève de la police et de l'Etat mais nous enseignants on attend aussi une réponse de notre institution. Qu'elle prenne conscience de la gravité de la situation. Il faut que l'Education nationale nous entende lorsqu'on dit qu'on a besoin de moyens supplémentaires.