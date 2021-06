Les projets de réduction des horaires de La Poste suspendus à Nissan-lez-Ensérunes et Lespignan

C'est une petite victoire pour les maires de Nissan-lez-Ensérunes et Lespignan. La Poste annonce qu'elle suspend les projets de réduction des horaires de bureaux de postes dans ces deux communes. Une suspension "le temps de trouver un consensus" explique-t-on à la Poste. Une nouvelle réorganisation devait être mise en service ces jours-ci, intitulé le "facteur guichetier". Elle prévoyait une ouverture des bureaux de poste le matin pour Lespignan, l'après-midi pour Nissan-lez-Ensérunes, par un facteur qui aurait consacré le reste de la journée à la distribution du courrier.

Les élus de Nissan-lez-Ensérunes et Lespignan s'étaient mobilisés à plusieurs reprises pour défendre le service public de la Poste et dénoncer ce projet. Actuellement, les bureaux de poste sont ouverts 27 heures par semaine dans chacune des deux communes, de 9 h à 12 heures y compris le samedi et de 13 h 30 à 16 h30, sauf deux après-midi par semaine. Une ouverture qui serait réduite à 12 heures avec la nouvelle organisation. Le projet est donc suspendu, mais jusqu'à quand ? on ne sait pas répond La Poste, "le temps de permettre un dialogue avec les élus qui puisse déboucher sur les meilleures solutions qui conviennent à tout le monde".

Jean-François Guibbert, le maire de Lespignan Copier