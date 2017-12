Les promesses de dons pour le Téléthon enregistrent une baisse spectaculaire à Montpellier

Le Téléthon enregistre une baisse importante des promesses de dons cette année, particulièrement le centre de Montpellier. L'effet Johnny selon les organisateurs.

Si les promesses de dons pour le Téléthon reculent un peu partout (-5% à l'échelle nationale), elles s'effondrent littéralement dans certains centres comme celui de Montpellier.

268.000 euros ce dimanche matin à 1h, à la fin du marathon caritatif. 268.000 euros, c'est 16% de moins que l'an dernier. Le nombre de dons baisse plus encore: de 22%.

Un effet Johnny?

Difficile de ne pas faire le lien avec l'hommage à Johnny Hallyday qui a rassemblé samedi plus de 800.000 personnes dans les rues de Paris. Bien plus devant les télés pour suivre la retransmission de la cérémonie. "On avait même peur que ce soir pire", explique Eve Bébien, coordinatrice dans l'Hérault.

Aux heures de la cérémonie télévisée, il n'y avait personne sur le terrain

"Tous les gros villages comme Palavas, Le Crès, Castelnau, là les dons augmentent, mais ça baisse dans les _petits villages_. Il était tellement aimé... Les gens ont voulu regardé l'hommage et ne sont pas sortis. Parce que, aux heures de la cérémonie télévisée, il n'y avait personne sur le terrain."

"L'effet Johnny". Eve Bébien, coordinatrice du Téléthon dans l'Hérault Copier

Mais vous pouvez encore donner en composant le 3637, pour contribuer à la lutte contre les maladies rares.