Les propositions, y compris privées pour accueillir des réfugiés ukrainiens, se multiplient dans le Gard

Publiques ou privées, les initiatives se multiplient pour recenser les besoins en termes d’hébergement dans le Gard pour les réfugiés ukrainiens. A Bellegarde, Joëlle Metteey, s'est portée candidate sur un groupe Facebook. Elle espère être retenue et recevoir une maman et un ou deux enfants.

La solidarité n'est pas un vain mot dans le Gard (et ailleurs aussi). Face à l'afflux des réfugiés les initiatives se multiplient comme celle de la mairie de Bellegarde (en concertation avec la préfecture) qui recense les possibilités publiques et privées d’hébergement sur la commune. (Inscription : direction.generale@bellegarde.fr).

Il y aussi les groupes sur les réseaux sociaux, comme par exemple sur Facebook : "j'accueille l'Ukraine". C'est par ce biais que Joëlle Metteey s'est inscrite. Elle souhaite recevoir chez-elle, une maman avec un ou deux enfants : "Une simple question d'humanité", a-t-elle confié à France Bleu Gard Lozère.

On ne peut pas ne rien faire

Joëlle, 45 ans, vivant seule avec Kylian, 15 et Lucie, 11 ans, en garde alternée, n'a jamais connu la guerre. Une guerre aux portes de chez-nous qui s'invite sur tout les écrans. "Je n'ai jamais connu la guerre, là, c'est la vraie". Alors que faire ? fermer les yeux sur ces hommes qui se battent et oublier que la liberté de l'Ukraine, dit-elle, c'est aussi la notre qui peut-être menacée un jour.

Et les familles ? les femmes, les enfants qui ploient sous le poids des bombes ? Joëlle a donc décidé de se porter candidate à l'accueil d'une famille : "la vie est faite de rencontre, d'entraide et bien sûr pour ces familles qui n'ont rien alors que nous avons tout".

Une décision que j'ai prise toute seule

Elle ne sait pas encore si sa candidature sera retenue mais imagine déjà sa vie à Bellegarde avec une maman et un ou deux enfants : "le but c'est qu'ils ne restent pas enfermés chez moi, une question de partage" dit-elle. La barrière de la langue ? "Google translate fait des miracles ". Lucie et Kylian, ne savent pas encore la décision de leur maman : "j'ai décidé toute seule, mais nous avons déjà parlé de la guerre, ils y sont très sensibles".

Kylian gardera sa chambre, Lucie dormira avec sa maman, la maison est petite mais on fera la place. En attendant Joëlle continuera d'amasser petit matériel médical et autre couverture de survie à destination de cette Ukraine si loin, si proche : "_j'irai ce samedi au centre de secours de Saint-Gilles_, là bas, les sapeurs pompiers qui font un sacré boulot, récoltent les dons pour des envois ultérieurs".