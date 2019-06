Les propriétaires d'un cirque, domiciliés en Mayenne, visés par une plainte pour maltraitance animale

Une plainte pour maltraitance animale sera examinée vendredi 7 juin au tribunal de grande instance de Laval. Elle vise deux frères domiciliés en Mayenne, les propriétaires d'un cirque, le "Buffalo Circus". L'association "One Voice" les accuse de laisser un lion croupir au fond d'une cage.

Association One Voice - DR

Département Mayenne, France

D'après l'association One Voice, le lion Elyo ne participe jamais au spectacle. Il n'est nourri qu'une seule fois par jour, il tourne pendant des heures dans sa cage, "la seule occupation pour tuer les minutes qui égrènent son existence désespérée" assure One Voice et le reste du temps il ne bouge pas, apathique : "Elyo est victime d'une profonde déprime".

Une première plainte classée sans suite

Des experts vétérinaires, mandatés par l'association, assurent que le félin a un comportement anormal et que ses conditions de vie sont très mauvaises. Quand le cirque était en tournée dans le Nord l'an dernier, une première plainte avait été déposée à Dunkerque, classée sans suite. One Voice a ensuite découvert que les propriétaires du Buffalo Circus étaient domiciliés en Mayenne. Deuxième plainte. Selon nos informations, ils possèdent une boite postale à l'AMAV, la structure départementale qui pilote des actions en faveur des gens du voyage.

Une manifestation devant la Préfecture de la Mayenne

Les militants de la cause animale ont tenté de récupérer le lion afin de le transférer dans un refuge en Afrique. Les gérants du cirque n'ont pas souhaité s'en séparer : "on ne comprend pas pourquoi ils le gardent dans des conditions aussi atroces". Vendredi matin, une fois l'audience au tribunal terminée, One Voice manifestera devant la Préfecture de la Mayenne. "Nous rugirons aussi fort qu'il le faudra pour libérer Elio" nous a confié la présidente de cette association.