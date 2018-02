Une centaine de chiens et une bonne quarantaine de chats attendent leurs nouveaux maîtres à la SPA de Saint-Etienne. Ce week-end, le refuge organise ses portes ouvertes. Le but de l'équipe de passionnés : libérer des places pour sauver d'autres animaux en attente d'un abris.

Saint-Étienne, France

Vous y avez pensé pendant plusieurs mois et ça y est : vous vous laissez craquer pour un animal. L'occasion d'aller aux portes ouvertes de la SPA de Saint-Etienne ce week-end. Une centaine de chiens et une bonne quarantaine de chats vous y attendent.

Des abandons toute l'année

Contrairement aux idées reçues, on est loin du refuge des "gueules cassées". Bien sûr, beaucoup de ces animaux ont des histoires difficiles, mais il y a toutes les races, notamment chez les chiens : "On a de tout maintenant, explique Pierre Porterat, le président de la SPA. Les gens achètent des chiots de races, onéreux, sur des salons et puis quand ils grandissent, ils les abandonnent !"

Alors des portes ouvertes en hiver, avec le froid, ce n'est pas forcément la période qui attire le plus de monde. Le problème, c'est que le refuge est plein toute l'année : "On en récupère tout le temps maintenant, explique Pierre Porterat. Avant je disais que c'était l'été, mais maintenant, pour n'importe quelle décisions les gens abandonnent les animaux."

Pierre Porterat, président de la SPA de Saint-Etienne, trouve qu'on abandonne les chiens pour un oui ou pour un non. Copier

On veut que tout le monde soit bien, l'animal comme l'adoptant, alors parfois on dit non" - Ghislaine Poinas, trésorière.

Derrière les grilles, des dizaines de chiens attendent dans leur boxe en béton. D'apparence pas très chaleureux, mais il faut relativiser selon la trésorière Ghislaine Poinas : "Un chien de mauvais traitement, quand il est ici on est content ! On sait qu'il n'aura pas de coups, qu'il sera bichonné !"

Pour être sûr que les animaux ne revivent pas de moments difficiles, l'équipe de 140 bénévoles porte une très grande attention à qui adopte quel animal : "On dit non à certaines personnes, parce qu'on sait que l'animal ne va pas correspondre, explique Ghislaine Poinas. Il faut quelqu'un qui connaisse les animaux, qui soit ferme."

Entre 140 et 270 euros pour adopter

Les frais d'adoption varie selon l'animal : 140 euros pour un chat, mâle, femelle ou chaton. Pour un chien adulte, 190 euros pour les mâles, 250 pour les femelles, et pour les chiots, 220 pour les mâles et 270 euros pour les femelles, plus chères car elles sont stérilisées.

Où ? SPA de Saint-Etienne, 52 rue Florent Evrard.

Quand ? Samedi 10 et dimanche 11 février, de 10 heures à 18 heures.

Comment ? Avec une carte d'identité et un justificatif de domicile de moins de deux mois si vous souhaitez adopter.