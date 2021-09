Les Provençaux titrés au championnat de France de barbecue aux Saintes-Maries-de-la-Mer

Comme chaque année, l'odeur des merguez et autres burgers a envahi les Saintes-Maries-de-la-Mer ce week-end lors du championnat de France de barbecue. Et les équipes des Bouches-du-Rhône et du Var n'ont pas démérité : huit places sur le podium dans différentes catégories.

Si vous aimez les barbecues, c'est aux Saintes-Maries-de-la-Mer qu'il fallait être ce week-end pour le traditionnel championnat de France de barbecue : plus de 80 équipes réunies dans neuf catégories différentes et des concurrents venus de toute la France. Des équipes surtout très bien entraînées et solides pour réaliser des recettes dans les catégories : bœuf, porc, agneau, poulet, taureau, produits de la mer, légumes, burger et dessert et sur les podium, des Provençaux, des équipes des Bouches-du-Rhône et du Var. Les deux départements sont très bien représentés. Si certains avaient encore un doute sur la qualité des barbecues dans le sud, il est levé !

Huit équipes des Bouches-du-Rhône et du Var sur le podium

À commencer par la catégorie "Agneau", c'est l'équipe des Bouches-du-Rhône "Framanie" qui remporte le titre, l'équipe "Les filles à côtelettes", aussi des Bouches-du-Rhône, prend elle la 3e place dans la même catégorie. Cette même équipe remporte également le titre de vice-championne de France dans la catégorie "Bœuf" et de championne de France dans la catégorie "Taureau". Dans la catégorie "Porc", la 3e place revient aux "Calanquais" une équipe des Bouches-du-Rhône. Les Varois sont aussi présents dans le classement avec un titre de championne de France pour l'équipe "Les travers du port" dans la catégorie "Poulet". Enfin, l'équipe "La Couane" décroche la 3e place dans la catégorie "Burger".

Tous les résultats :

Catégorie Grill Master

Championne de France : L’équipe "Les Ripailleurs" (43)

Catégorie Bœuf

1er : "Team Burdigala" (33)

2e : "Les filles à côtelettes" (13)

3e : "Les Cantalous" (15)

Catégorie Agneau

1er : "Framanie" (13)

2e : "Les Ogres de la Barback" (34)

3e : "Les filles à côtelettes" (13)

Catégorie Légumes

1er : L’équipe "Les fées grillées" (01)

2e : "Aux saveurs de Kev" (04)

3e : "Team Grillade Valence TGV" (26)

Catégorie Porc

1er : "Les Ripailleurs" (43)

2e : "Team Grillade Valence TGV" (26)

3e : "Les Calanquais" (13)

Catégorie Poisson

1er : L’équipe "Les Voisinous" (06)

2e : "Les Dalle Tome" (22)

3e : "La belle de jour" (84)

Catégorie Taureau

1er : L’équipe "Les filles à côtelettes" (13)

2e : "H BBQ" (60)

3e : "Framanie" (13)

Catégorie Poulet

1er : L’équipe "Les travers du port" (83)

2e : "Aux saveurs de Kev" (04)

3e : "Les diffTenders" (01)

Catégorie Burger

1er : L’équipe "Les Ripailleurs" (43)

2e : "La Marinadée" (91)

3e : "La Couane" (13)

Catégorie Dessert

1er : L’équipe « Team Burdigala » (33)

2e : "Les Ripailleurs" (43)

3e : "La Marinadée" (91)