Les psychologues manifestent contre "l'ubérisation" de leur métier

Des psychologues marnais et ardennais iront manifester à Paris ce jeudi. Le collectif #ManifestePsy dénonce une précarisation de la profession. Dans leur collimateur : les forfaits et autres chèques psy promis par le gouvernement, mais aussi la généralisation du remboursement des séances.

Camille Mohoric-Faedi est psychologue clinicienne, psychothérapeute et l'une des fondatrices du collectif #ManifestePsy, qui regroupe maintenant 4 300 professionnels. Depuis le mois de février ils se battent pour défendre leur métier. Elle nous explique pourquoi.

Le remboursement des séances peut-être généralisé

Le gouvernement teste depuis plusieurs mois, dans quatre départements, un processus de remboursement des psychothérapies. Expérimentation que la Cour des comptes veut généraliser. "Pour qu'un patient puisse être remboursé, il passe par un parcours du combattant. Il faut d'abord qu'un médecin lui prescrive une consultation. Ensuite le psychologue le voit une première fois et le renvoie chez le généraliste qui prescrit dix séances de 30 minutes ! Ensuite, si il veut dix séances supplémentaires, il doit retourner chez le généraliste, puis chez un psychiatre qu'il ne connaît pas. Bref c'est compliqué".

"Beaucoup de patients vont laisser tomber face à ce parcours du combattant. Et puis tout le monde n'y aura pas accès, puisque ça concerne les patients âgés de 18 à 65 ans et uniquement pour deux troubles : les dépressions d'intensité légère à modérée et les troubles anxieux d'intensité légère à modérée".

Des forfaits psy pour les enfants et des chèques psy pour les étudiants

Au mois d'avril dernier, lors d'une visite à Reims, Emmanuel Macron avait annoncé un forfait de dix séances prépayées chez un psychologue pour les enfants et ados. Annonce qui faisait suite à la création des chèques psy pour les étudiants. "On dirait qu'on parle de forfaits de téléphone ou qu'on parle d'un chèque cadeau. _On est dans une période très précaire sur le plan de la santé mentale pour les Français et on donne l'image que le soin psychique est gratuit_. Or, les psychologues payent des cotisations sociales, des charges et pour continuer à vivre avec 22 euros pour les 30 minutes, le psychologue devra enchaîner les patients".

"L'Etat s'y prend très mal, parce que toutes ces annonces ont été faites sans concertation avec les psychologues. On l'apprend dans les médias", conclut Camille Mohoric-Faedi. Les psychologues se donnent rendez-vous à 13h30 devant le Ministère de la santé à Paris et devant les agences régionales de santé en région.