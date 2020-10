Les puces bordelaises : pas plus de 1 000 chineurs en même temps

"On a trouvé peu de foires ou de brocantes ces derniers temps", assure Flavien, un tire-bouchon en forme d'ancre dans la main. Comme lui, plusieurs centaines de chineurs ont pu profiter des Puces bordelaises, ce 17 et 18 octobre au parc des expositions de Bordeaux.

"J'ai été étonné que dans un lieu clos, comme ce hall, il y ait une autorisation pour autant de monde" - Thierry, chineur aux Puces bordelaises

Les visiteurs sont moins que l'année dernière notent beaucoup des 130 exposants, car la foire n'a été autorisée qu'une semaine auparavant. Valérie Diribarne, de la société Agora événement, a dû finir en urgence toute l'organisation en quelques jours. "Les portiques d'entrée et de sortie permettent de compter le nombre de personnes présentes dans le hall, affirme-t-elle. Après, par rapport à la fréquentation que l'on a habituellement, ça n'est pas un problème."

Les exposants veulent croire au retour des foires

Les brocanteurs, pas épargnés par la crise sanitaire, sont heureux de voir une foire organisée en intérieur. "Et on est content de se revoir, c'est sur les salons que l'on se voit, sourit François Lescomeres, exposant bordelais. Mon voisin est de Toulouse, ici du Béarn, là d'Agen. _Les marchands étrangers ne viennent plus donc ceux de régions se déplacent beaucoup plus facilement._"