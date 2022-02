Les "puffs", ces cigarettes électroniques jetables prisées des adolescents, inquiètent en Indre-et-Loire

Les "puffs" sont des cigarettes électroniques jetables, aux goûts sucrés et fruités et au packaging coloré, qui attirent particulièrement les collégiens et lycéens.

C'est le phénomène du moment chez les collégiens et les lycéens : les "puffs", ces cigarettes électroniques jetables aux goûts très sucrés et aux emballages colorés, font fureur chez les plus jeunes, depuis quelques mois. Mais certains élus et professionnels tourangeaux tirent la sonnette d'alarme sur les risques, notamment d'addictions.

Goût sucré, couleur acidulée... une recette qui plaît aux plus jeunes

La "puff" est devenue à la mode il y a quelques mois, popularisée via les réseaux sociaux comme Tik Tok ou Instagram. "On y a tous goûté, c'est la mode", raconte Théo, entouré de ses amis qui tous, acquiescent. "J'aime bien la couleur, comment c'est fait. Et puis, il y a plus de goûts, c'est plus relevé que dans une cigarette électronique classique", ajoutent Marcus et Lou.

J'ai 14 ans et j'arrive à en acheter dans des bureaux de tabac - Marcus

Limonade, cola, barbe à papa ou encore litchi, il existe une multitude de parfums, très sucrés et toujours présentés avec des couleurs acidulées, pour un prix entre 8 et 12 euros. "Le cœur de cible, c'est vraiment les jeunes, en particulier les mineurs, alors que c'est interdit aux -18 ans", remarque Claude Lambardin, vendeur au magasin Vap'Yoo à Tours.

Et cela fonctionne. "J'ai 14 ans et j'arrive à en acheter dans des bureaux de tabac. Des fois ça passe, des fois non, beaucoup ne contrôlent pas", raconte Marcus. Les "puffs" se trouvent aussi sur Internet et certaines grandes surfaces non-alimentaires.

La "puff", porte d'entrée à l'addiction à la nicotine

"C'est complètement une dérive du principe de la cigarette électronique et ça nous discrédite aussi", regrette Anthony Coulmeau, gérant de la boutique Cigusto à Tours centre. Lui et son équipe y sont extrêmement vigilants. "On ne vend jamais rien à un mineur, ce n'est pas légal, et encore moins pour un effet de mode. Vapoter, il faut vraiment que ce soit dans une démarche d'arrêter de fumer."

Sauf qu'avec les "puffs", ce principe est inversé. Pour la plupart, les jeunes consommateurs ne fument pas ni ne vapotent avant d'y goûter. "On crée des vapoteurs, on crée de la dépendance", s'inquiète Claude Lambardin. Car ces cigarettes sont très souvent chargées en nicotine, jusqu'à 2% pour certaines.

En l'espace d'un mois, on peut rendre des gamins accros - Claude Lambardin, du magasin Vap'Yoo

"On est sur des enfants qui se mettent à vaper sur des produits avec de la nicotine, et qui vont leur faire l'effet de la trace du fumeur, c'est-à-dire que le cerveau ne va plus la secréter naturellement et qu'ils vont rentrer dans un système où il va falloir vapoter en permanence." Jusqu'à créer une dépendance réelle. "Cela peut aller très vite, en l'espace d'un mois, on peut rendre des gamins accros comme ça", prévient le vendeur.

La députée Sophie Métadier porte le sujet au gouvernement

"Le danger, c'est que ces jeunes développent rapidement une addiction à la nicotine alors qu'ils ont l'impression d'avoir inhalé des bonbons", confirme Sophie Métadier. Face à ces risques, la députée de la troisième circonscription d'Indre-et-Loire a tenu à alerter le gouvernement. Ce mercredi, elle a interpellé dans une question au gouvernement, la secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse, Sarah El Haïri.

"L'alerte doit être lancée. Ensuite il revient au monde médical de relayer la dangerosité de ces puffs. Sur le plan législatif, il pourrait certainement y avoir des limitations par rapport aux influenceurs", souhaite la députée.

Autre aspect problématique de ces puffs : l'aspect environnemental. "Une fois que la puff est finie, certains la jettent par terre, ça contient du plastique, des petites piles au lithium qui ne sont pas anodines pour l'environnement", prévient Sophie Métadier. "Il y a vraiment un travail à faire avec les jeunes de sensibilisation sur les dangers pour eux et pour l'environnement."