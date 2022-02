Avec les puffs, "les industriels sont responsables de l'addiction des jeunes à la nicotine"

Les "puffs" sont des cigarettes électroniques jetables, aux goûts sucrés et fruités et au packaging coloré, qui attirent particulièrement les collégiens et lycéens.

Des cigarettes aux allures de bonbons. Les puffs envahissent les cours de récréation des collèges et lycées. Ces cigarettes jetables, au design séduisant et aux goûts sucrés sont créées aux Etats-Unis en 2019. Elles ont rapidement traversé l'Atlantique pour atterrir en France l'été dernier. Yves Martinet, le président du comité national contre le tabagisme s'inquiète de cet effet de mode, "dévastateur" pour la santé des jeunes et condamne la stratégie des fabricants.

Pour le professeur de pneumologie au CHU de Nancy, leur "stratégie est simple". Première étape, ils fabriquent des produits au "design séduisant, avec des parfums plus attirants les uns que les autres". Ils organisent un marketing très intense qui repose essentiellement sur des influenceurs", détaille-t-il.

La nicotine est une drogue dure

Deuxième étape, il s'appuie sur la nicotine. Si certaines de ces cigarettes électroniques ludiques sont à 0 % de nicotine, d’autres peuvent en contenir jusqu'à 2%. Or, "la nicotine est une drogue dure et une fois qu'on en est addict, on peut difficilement s'en séparer", alerte l'ancien chef du service de pneumologie du CHU de Nancy.

"Consommer ces puffs, c'est entrer plus rapidement dans l'addiction de la nicotine et passer à la consommation de produits encore plus dangereux", s'inquiète Yves Martinet. Une porte d'entrée vers le tabagisme, renseigné par le Haut Conseil de la santé publique dans un rapport datant du 4 janvier 2022.