Les pulls de Noël s'arrachent pour les fêtes

"C'est moche mais c'est sympa, s'exclame Nadia, les petits biscuits, les petits rennes de Noël avec le nez rouge, etc." Elle est à la recherche du pull de Noël idéal mais à quelques jours du jour J, c'est compliqué. "Là, on sort d'un magasin, il n'y en a pas ou alors ils sont extrêmement chers" remarque-t-elle.

Nadia n'est pas la seule à ne pas trouver son bonheur. La plupart des grandes enseignes de vêtements sont en rupture de stock depuis plusieurs semaines pour certaines d'entre-elles. Plus le pull était moche, plus il est parti vite constatent les responsables de magasins.

"Ça met dans l'ambiance"

Le pull de Noël est devenu le vêtement indispensable des fêtes de fin d'année. Même le Stade Toulousain ou le TFC ont leur pull. "Ça met dans l'ambiance et ça donne la bonne humeur" remarque Céline qui en achète un tous les ans pour ses enfants. Et attention, il ne faut pas lui dire que le pull de Noël c'est le pull moche.

👕 Présent sur l'affiche officielle de #STWASPS, C. #Faumuina a réalisé sa sélection dans les Boutiques Officielles du Stade Toulousain, avec évidemment, son plus beau pull de Noël ! 🎅🏼🎄

👉🏻 https://t.co/YdkBDRS5f6pic.twitter.com/3VAUSeseXU — Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 12, 2018

"Ce n'est pas comme dans le film de Bridget Jones où c'est cousu par la grand-mère, tient à préciser Nadia. Là, c'est vraiment avec des motifs qui nous rappellent nos Disney d'enfance." Le pull de Noël est aussi le moyen d'avoir un peu d'auto-dérision. "C'est peut-être le seul moment où les gens osent être un peu plus ridicule" remarque Sabrina.

Et si ce vêtement est aussi tendance, c'est aussi grâce aux concours de pulls de Noël. De plus en plus d'entreprises ou de lycées organisent ce type de compétition qui marque la fin d'année.