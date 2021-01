Les punaises de lit, ce cauchemar qui envahit nos maisons : "un enfer" raconte une mère de famille mayennaise

Avec le confinement et le télétravail, les Français ont passé beaucoup plus de temps à la maison en 2020, ce qui a permis à ces insectes de proliférer. Les interventions pour les éradiquer ont augmenté de 76% l'an dernier.

C'est un véritable fléau. Des p'tites bêtes qui se nourrissent de votre sang : les punaises de lit. L'an dernier, les professionnels de la désinsectisation ont noté des pics d’intervention à +76 % par endroit dans notre pays.

La prolifération des punaises de lits a été facilitée par le confinement et par le télétravail, du coup elles sont restées bien au chaud à domicile avec l’homme comme garde-manger.

"Mon fils a été piqué une centaine de fois"

Chez nous aussi, de nombreux particuliers en ont souffert comme Héloïse, une mère de famille qui vit à Mayenne, ça fait 2 mois qu'une pièce de sa maison est traitée régulièrement pour se débarrasser de ces insectes voraces et agaçants, qui peuvent vous rendre fous, c'est son fils qui a été le plus touché confie-t-elle : "c'est difficile à vivre physiquement et psychologiquement, ça pique, ça démange, ça s'infiltre partout. Mon fils a été recouvert de piqûres sur les bras, les jambes, le dos, le torse".

Les punaises de lit font vivre un enfer à cette famille mayennaise Copier

Détresse physique et morale

Traiter soi-même ne sert à rien, les produits anti-nuisibles grand public ne sont pas assez puissants. Lionel Rocton est le patron de la société GF Mayenne à Torcé-Viviers-en -Charnie : "acheter des fumigènes, c'est bien mais ça ne détruit pas tout, on ne trouve pas dans le commerce des produits efficaces. Je conseille vivement d'appeler un professionnel de la désinsectisation".

Faites venir une entreprise spécialisée pour vous en débarrasser

Un plan gouvernemental de prévention et de lutte contre les punaises de lit est annoncé avec des solutions financières pour aider les ménages les plus précaires. 400. 000 foyers seraient atteints par les punaises de lit selon l'association Droit au Logement.

Les punaises de lit se cachent partout : dans les plinthes, les prises électriques, les lattes du plancher, les meubles, les tableaux, les bouts de tapisserie décollés, les crevasses dans les murs…

Des conseils :

Lavez votre linge à 60°C.

Une fois séché, mettez-le dans des sacs hermétiques.

Vous pouvez mettre votre linge 48 h dans le congélateur.

Vous pouvez traiter à la vapeur sèche.

Le gouvernement a mis en place un numéro de téléphone : 0 806 706 806 et un site internet pour vous accompagner.