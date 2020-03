Les punaises de lit, un fléau qui envahit nos maisons

Les punaises de lit envahissent les matelas, les sommiers ou encore les plinthes et se nourrissent de notre sang. Difficiles à éradiquer, ces parasites prolifèrent. En France, la recrudescence du parasite, presque disparu dans les années 50, a alarmé le gouvernement, qui décide de mettre en place des mesures.

Un label pour les professionnels de la désinsectisation devra être créé. Pour les victimes de punaises de lit, un numéro, le 0608 706 806, et un site Internet : stop-punaises.gouv.fr.

Des conseils pour éviter d'avoir ou se débarrasser des punaises de lit

Philippe Blanc est gérant d'une entreprise de désinsectisation qui couvre le Grand Est. Il désinsectise de plus en plus pour des infestations aux punaises de lit : "Je faisais entre une et deux interventions par mois pour les punaises de lit il y a cinq ans. Aujourd'hui, j'en fais quinze à vingt par jour. Le fait de voyager, les achats d'occasion de vêtements et de vieux meubles ... c'est comme ça qu'on ramène les punaises de lit chez soi".

Des méthodes sont efficaces : laver les tissus à au moins 60 degrés, mettre au congélateur les objets pendant au moins 48 heures, répandre de la terre de diatomée, mais aussi passer souvent l'aspirateur en jetant systématiquement les sacs bien emballés et jeter des meubles infestés en faisant en sorte que personne ne les récupère.