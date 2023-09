Les punaises se propagent dans les maisons et jardins du Béarn

C’est une petite bête qui envahit nos maisons et nos jardins. La punaise des bois, également appelée punaise verte, se propage en Béarn. L'insecte, qui mesure à peine 1 à 1,5 centimètre de long, est vert en été et brun en automne. S'il est inoffensif pour l'homme, il s'attaque parfois aux potagers. La punaise se nourrit des légumes, des feuilles, des fruits et des fleurs du jardin. Elle sent également très mauvais si elle est effrayée ou écrasée. Mauvaise nouvelle, elle est de plus en plus présente dans les Pyrénées-Atlantiques.

"C'est hyper envahissant"

À Mazerolles, de nombreux habitants se plaignent de la présence de punaises vertes. "Il y en a énormément dans le jardin, les arbres, les feuillages et les plantes mais aussi à l'intérieur de la maison, ce n'est pas très agréable", raconte Gérard. "Elles commencent à rentrer dans la maison, à se coller sur les fenêtres, renchérit Michelle. Sans parler de l'odeur quand on veut les attraper".

Même constat pour Mathilde, une habitante de la commune : "c'est hyper envahissant, elles attaquent le jardin et le potager, en plus, elles volent partout et font du bruit, c'est insupportable". "On les retrouve de plus en plus aujourd'hui, confirme Damien Carrere, président d'Interventions Nuisibles, un service d'extermination des nuisibles, basé à Montardon, près de Pau. À l'époque, l'insecte était un dommage collatéral de certains produits utilisés pour le traitement des grandes cultures mais aujourd'hui, ils sont interdits".

Depuis, la punaise verte se développe à travers le département. "On la retrouve un peu partout sur notre territoire, on a de plus en plus d'appels à ce sujet", assure-t-il. En seulement dix ans, son entreprise est passée de trois appels par an pour des demandes d'interventions à trois appels par mois. "Les punaise sont de plus en plus nombreuses et proches des habitations", ajoute-t-il.

Comment s'en débarrasser ?

Mais il n'existe "aucune solution miracle" pour s'en débarrasser. "Pour éviter les dégâts sur les végétaux, les maraîchers mettent leurs légumes sous filets, ça laisse passer le vent mais ça empêche les insectes d'entrer", explique Damien Carrere. Il est également possible d'utiliser de l'huile essentielle d'eucalyptus pour les éloigner "mais c'est très momentané", précise le président d'Interventions Nuisibles. À l'heure actuelle, il n'existe aucune solution chimique pour lutter spécifiquement contre les punaises.