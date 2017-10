Les PV de stationnement n'augmenteront pas l'an prochain dans le Loiret

A partir du 1er janvier 2018, les villes pourront elles mêmes fixer le montant des amendes de stationnement. Dans certaines villes, on s'attend déjà à une explosion des tarifs. Mais, ce ne sera pas le cas dans le Loiret.

A partir de janvier prochain, la loi MAPTAM de 2014, sur les métropoles, permet aux villes de fixer le montant du " forfait post-stationnement" qui remplace l'amende. Le stationnement devient du coup dépénalisé. D'ores et déjà, certaines villes annonce une explosion des tarifs. L'hebdomadaire Auto Plus a ainsi révélé la semaine dernière que le PV actuel, à 17 euros, passera à 50 euros à Paris. Et à Lyon, il va même grimper jusqu'à 60 euros dans certains zones. Dans le Loiret, aucune des communes concernées n'envisage d'augmenter les tarifs.

L'automobiliste n'est pas une vache à lait - Olivier Carré

A Orléans, où le stationnement est un sujet sensible, il n'est pas question d'augmenter le montant du PV. Déjà en moins de 2 ans, le nombre de places payantes est passé en centre ville de 1.200 à 2.900. L'heure de stationnement a aussi grimpé à 2 euros. La majorité municipale aurait eu du mal à justifier en plus une augmentation des amendes. " S'il est normal que quelqu'un en infraction soit sanctionné, l'automobiliste n'est pas non plus une vache à lait" explique le maire d'Orléans, Olivier Carré. Pour lui, il n'y a pas de raison de profiter d'un changement de règles pour alourdir le montant des amendes.

Pas d'augmentation des PV à Orléans et dans le reste du Loiret

A Montargis, le montant des PV n'augmentera pas non plus. Le député maire, Jean Pierre Door, en fait une question de principe. " En tant que parlementaire, je n'étais pas d'accord avec cette nouvelle loi sur le stationnement" dit-il. " En plus, vu le contexte social, ce serait mal venu d'augmenter les amendes".

A Gien, Pithiviers, Saran ,Olivet et Fleury les Aubrais, il n'y a pas de places payantes dans le centre ville mais des zones bleues. En cas dépassement d'horaire, on peut être sanctionné mais ici aussi, les amendes resteront à 17 euros en 2018. Après, dans l'avenir, rien ne dit qu'avec la baisse des dotations de l'Etat, ces communes ne seront pas tentées d'augmenter le montant des amendes pour faire rentrer de l'argent dans les caisses.

L'association " 40 millions d'automobilistes" qui milite pour l'intérêt des automobilistes, a lancé un site internet où les maires s'engagent à ne pas augmenter les tarifs des amendes. On retrouve dans la liste les maires d'Orléans et de Montargis.