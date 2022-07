Les quais de Grenoble piétonnisés tous les samedis du mois de juillet

La piétonnisation estivale à Grenoble commence ce samedi 2 juillet et se poursuit pendant tout le mois. De 11 heures à minuit et demi, les quais sont donc accessibles à tous. Avec en prime, des activités, des concerts et des bals. Une manière de dynamiser le quartier selon la mairie.

Les quais de Grenoble désormais accessibles aux piétons. L'opération est lancée par la mairie de Grenoble pour tous les samedis de juillet de 11 heures à minuit et demi, du quai Eugène Charpenay jusqu'au pont Marius Gontard. Au programme : des animations, des concerts et même des bals. "L'objectif c'est de mêler le côté familial et festif. Tout ça permet de faire vivre ce lieu-là, de créer une dynamique économique pour les commerces à proximité mais aussi de proposer des animations pour les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances", détaille Maxence Alloto, adjoint à la mairie de Grenoble en charge de l'économie locale et de la vitalité de proximité.

Vers la pérennisation de la piétonnisation ?

Cette piétonnisation aura lieu tous les samedis de juillet - Mairie de Grenoble

Piétonnisation dans le quartier Championnet

Une autre piétonnisation est également organisée tous les samedis de juillet aux mêmes horaires dans deux rues du quartier Championnet : la rue Doudart de Lagrée et la rue Humbert II. Cette fois-ci, c'est "Label Ville de Grenoble" - une fédération de commerçants - qui est à l'origine du projet. L'idée inquiète un peu les riverains. "Il y a déjà beaucoup de terrasses et donc beaucoup de nuisance sonore. Les riverains se plaignent de ne pas pouvoir dormir alors avec ça en plus, ça va être pire", affirme Michel Voilin, président de l'Union de quartier Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche. À ce sujet, la mairie se veut rassurante. "Les horaires des magasins, des bars et des restaurants ne vont absolument pas changer donc il n'y aura pas de bruit supplémentaire", assure Maxence Alloto. La municipalité se dit d'ailleurs prête à sanctionner certaines terrasses posant des problèmes en modifiant leurs horaires d'ouvertes ou en les fermant.