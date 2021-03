Coronavirus : les quais de Seine évacués par la police à Paris pour "mettre fin à des rassemblements"

Une opération de police est en cours ce samedi après-midi sur les quais de Seine à Paris. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, les forces de l'ordre évacuent les espaces publics où Parisiens et touristes se sont regroupés.

Les forces de l'ordre interviennent ce samedi après-midi sur les quais de Seine à Paris. En application des mesures prises par la préfecture de police vendredi soir, la police évacue les espaces publics où il y a d'importants rassemblements pour lutter contre la propagation du coronavirus.

La préfecture demande à tous de limiter les contacts et d'éviter les zones très denses. Elle prévient que les contrôles du respect des gestes barrières, du couvre-feu et des jauges de clients dans les commerces vont être plus nombreux. Près de 4400 policiers vont être mobilisés tout le week-end dans Paris.

L'interdiction de consommer de l'alcool dans l’espace public entre 11h00 et 18h00 a été élargie. Elle s’applique désormais et jusqu’au 21 mars aux lieux dans lesquels des regroupements de personnes ne respectant pas les gestes barrières ont pu être observés, notamment sur les berges de Seine.