Les quais de Vienne à Châtellerault inaugurés

Châtellerault, France

Une journée inaugurale sous le soleil et qui a incité bon nombre de châtelleraudais à déambuler sur les bords de Vienne. Un espace piéton large, des parkings réaménagés. Pour tous les passants rencontrés, ces nouveaux quais sont "une réussite". Pour réaliser ce chantier, il a fallu débourser trois millions huit cent mille euros. Les deux tiers de la somme étant apportés par l'état, la région et le département.

La seconde phase du chantier prévu fin 2020

L'un des aménagements le long des quais © Radio France - Baudouin Calenge

Ce chantier constitue la première phase d'un plan plus vaste qui prévoit le réaménagement des bords de Vienne côté Châteauneuf. Dès la fin de l'année, débutera le chantier juste en face des quais inaugurés samedi. Suivront d'autres phases toujours côté ouest avec enfin la construction d'une passerelle sur l'Envigne non loin de la Manufacture. Cela permettra aux promeneurs de réaliser une boucle à pied de 10 km de part et d'autre des bords de Vienne.

Remettre la Vienne au cœur de ville

La prochaine phase du chantier concernera les quais côté Châteauneuf © Radio France - Baudouin Calenge

Ce vaste programme vise à revitaliser et reconquérir les bords de Vienne mais aussi redynamiser le cœur de ville. L'idée, c'est de créer cette approche bucolique mais aussi de créer du lien fonctionnel entre les quartiers de la ville de Châtellerault. Les rapprocher et les inciter à revenir en centre-ville via cet aménagement ce qui aura par répercussion un effet sur l'activité commerciale. Ce projet est estimé à 11 millions d'euros et devrait s'achever en 2023.