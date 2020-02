Les quartiers d'Avignon deviennent une fabrique numérique de territoire

Avignon, France

Les quartiers sensibles d'Avignon ont été sélectionnés par le gouvernement pour devenir une fabrique numérique de territoire d'ici 3 ans. L'association Avenir 84 installera un laboratoire dans quelques semaines route de Montfavet pour rassembler l'Education Nationale, les centres sociaux, les centres de langue ou construire ensemble un projet d'apprentissage à la citoyenneté numérique pour les publics les plus fragiles des quartiers d'Avignon. Le gouvernement débloque prés de 350.000 euros pendant 3 ans pour installer cette fabrique numérique de territoire.

Le principal du collége Roumanille d'Avignon est partenaire de cette fabrique de territoire numérique. Pierre Talbot souhaite faire évoluer les techniques d'apprentissage des enfants de la rocade : "nos élèves sont spectateurs et consommateurs sur internet. Le but est de les rendre acteurs dans un endroit où ils monteront en compétence. Le numérique leur permet de construire des compétences avec des méthodes alternatives numériques qui leur seront utiles dans leur insertion".

Etre autonome grâce au numérique

La fabrique du territoire numérique proposera une boite à outils pour tous ceux qui transmettent des savoirs dans les quartiers de la politique de la ville : les centres sociaux Montfleury, Orel, La Fenêtre, le Pôle Linguistique OGA Reine Jeanne, l'IMCA, Lou Fabilou, l'Education Nationale, le festival d'Avignon.

Youcef Bouchaala d'Avenir 84 veut une fabrique numérique "pour développer des projets d'insertion et d'éducation populaire avec des imprimantes et brodeuses numériques, un fab lab mais aussi un pôle média pour apprendre à tourner et monter des vidéos". Au collège Roumanille, le principal Pierre Talbot veut associer parents et élèves à l'éducation aux réseaux sociaux "dans les usages des enfants mais aussi l'encadrement par les parents tout ce qui sera fait pour apaisement sera bénéfiques".

Maîtriser le numérique, c'est aussi réduire la fracture de la langue pour France Dethan du pôle linguistique d'Avignon : "accéder aux outils numériques, c'est devenir autonome et être un acteur de la société française".

La fabrique numérique de territoire s'installe dans quelques semaines au 82 route de Montafvet à Avignon.