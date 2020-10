Les quartiers populaires de Grenoble solidaires des sinistrés des Alpes-Maritimes

Plusieurs collectifs d'habitants de la Villeneuve, Malherbe, Teisseire, Village Olympic et Mistral ont récolté des aliments, vêtements, produits d'hygiène et du matériel à destination des Alpes-Maritimes, deux semaines après les gros intempéries qui ont fait au moins sept morts.

De gauche à droite : Olivier Six (référent du parti LREM en Isère), les trois co-organisateurs de la collecte, Mimoun M'rad, Fahti Joumaili et Rachid Benmechta.

Deux semaines après la tempête et les pluies diluviennes qui ont frappé l'arrière-pays niçois dans les Alpes-Maritimes, plusieurs collectifs des quartiers populaires du sud grenoblois se sont réunis pour organiser une collecte à destination des sinistrés.

Les habitants de Villeneuve, Malherbe, Teisseire, Village Olympic et Mistral ont donné des denrées alimentaires, vêtements, produits d'hygiène et matériel pour nettoyer et déblayer les rues ravagées par la tempête.

A bord d'un camion prêté par Olivier Six, chef d'entreprise et référent du parti La République en Marche en Isère, les trois co-organisateurs de la collecte, Mimoun M'rad, Fahti Joumaili et Rachid Benmechta, ont apporté les dons ce week-end dans la vallée de la Roya, tout près de Saint-Martin-de-Vésubie, l'une des communes les plus touchées par la tempête Alex.

Le camion rempli des dons à destination des Alpes-Maritimes. © Radio France - Louise Buyens

Les habitants des quartiers du sud grenoblois ont donné de nombreux paquets de pâtes. © Radio France - Louise Buyens

Des packs d'eau sont acheminés dans la vallée de la Roya. © Radio France - Louise Buyens

"Grâce à notre réseau, on a mobilisé énormément de donateurs et on a récupéré de la nourriture mais aussi des pelles, râteaux, pioches, lampes de poche, c'est ce dont ils avaient besoin en priorité", précise Mimoun M'rad, président de l'association convivialité Malherbe et co-organisateur de la collecte.

"C'est notre devoir de participer et d'aider à notre niveau. Nul n'est à l'abri de vivre la même chose", remarque Fahti Joumaili, vice-président de convivialité Malherbe et co-organisateur de la collecte.

En à peine 10 jours, les dons ont afflué, "pratiquement tous les quartiers (du sud grenoblois, ndlr) ont participé. Les enfants de la Villeneuve ont fait des prospectus à la main qu'ils ont collés sur les boîtes aux lettres, ils _ont aussi fait du porte-à-porte_, c'est beau !", s'émeut Rachid Benmechta, membre du convoi à destination des Alpes-Maritime. Le Grenoblois n'en est pas à son coup d'essai, il y a deux ans, il était aux côtés des sinistrés de la rue d'Aubagne, à Marseille, après les effondrements qui ont condamné plusieurs immeubles.

Olivier Six, référent départemental de LREM en Isère a prêté le camion qui a transporté la collecte jusque dans les Alpes-Maritimes et a donné du matériel, notamment des lampes torches.