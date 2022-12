Les questions de société au centre du Nîmes Open Game Art

Une personne sur deux serait aujourd'hui concernée par les jeux vidéos selon Caroline Véry-Mathieu, responsable du pôle développement numérique des bibliothèques de Nîmes." Les gens jouent beaucoup dans les temps morts de leur vie, c'est à dire dans les transports. Ils jouent sur leur téléphone, sur leurs tablettes ou la console de salon. Ils jouent aussi sur leur ordinateur entre deux. La multiplication des supports écrans a aussi accompagné la démultiplication du jeu." Le NOGA, le Nîmes Open Game Art , festival du jeu vidéo et des arts numériques qui se déroule jusqu'au 31 décembre à Carré d'Art à Nîmes a donc choisi de montrer cette année comment le jeu vidéo contribue aux questions de société. Quatre thèmes ont été retenus : amour et sentiment, nature et écologie, société et politique et mondes dystopiques. Entre quatre et cinq jeux sont à découvrir sur place autour de ces thèmes. "Le jeu vidéo est un divertissement mais on veut aussi montrer que dans le divertissement, il peut y avoir matière à réflexion. Dans "Alba", le petit personnage sauve des plantes de l'extinction. Dans "It takes two", un homme et une femme sont obligés de coopérer pour avancer dans la vie. On peut jouer mais aussi échanger entre parents et enfants ou entre copains et se rendre compte qu'il y a plein de petits messages qui peuvent passer."

ⓘ Publicité

Le papier comme support au jeu vidéo

Invité d'honneur cette année, Etienne Mineur pionnier du design interactif et co-fondateur des Editions Volumiques. "Nous, on vient du numérique, mais il ya une quinzaine d'années, j'ai décidé de revenir au papier parce qu'il n'y a rien de plus beau. Souvent les gens séparent le numérique du papier, moi, mes enfants sont nés avec les deux, j'ai donc essayé de trouver des mécaniques de jeu hybrides. L'idée, c'est que le jeu ne peut pas fonctionner sans téléphone ou sans papier. Donc, dès la conception, on imagine des mécaniques, proches du jeu de société, donc on est plusieurs autour d'une table et on a un téléphone pas tès loin. L'idée, c'est comment les deux peuvent communiquer. On utilise par exemple la réalité augmentée comme ces masques pour enfants qui s'animent quand on passe le téléphone dessus. World of hero, c'est par exemple, un jeu de pirates avec des bateaux, sauf que votre bateau, c'est votre téléphone. L'idée, c'est d'avoir une approche originale et un peu poétique aussi. Et dans une grande économie de moyens." Ses créations sont à découvrir au NOGA. Plusieurs conférences et ateliers sont également proposées tout au long du festival pour montrer que "comme dans d'autres productions culturelles, il existe aujourd'hui une grande variété de créations."