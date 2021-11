Inégalités femmes/hommes dans l'entreprise : "Les quotas, ça fonctionne"

Les femmes "travaillent gratuitement" à partir de ce mercredi 3 novembre, d'après le collectif "Les Glorieuses", du fait des inégalités de salaires. Pour réduire les inégalités femmes / hommes au travail, le Sénat a adopté une proposition de loi pour avoir plus de femmes parmi les cadres dirigeants.

Selon le collectif féministe "Les Glorieuses", les femmes "travaillent gratuitement" à partir de 9h22 ce mercredi 3 novembre, du fait des inégalités salariales. C'est une des formes d'inégalités entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Concernant la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes, une proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 27 octobre dernier pour l'améliorer.

Cette proposition, toujours en navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale, prévoit une proportion d'au moins 30% de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes d'entreprises d'au moins 1.000 salariés, en 2027, et 40% en 2030.

Plus de femmes déjà dans les conseils d'administration

Des quotas sont déjà imposés dans les conseils d'administration et de surveillance avec la loi Copé-Zimmermann datant de 2011. Des quotas qui "fonctionn[ent]" d'après la présidente de la Délégation aux droits des femmes au Sénat, Annick Billon, invitée de franceinfo ce 3 novembre. "Grâce à elle, on est passés de 20% de femmes dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance des entreprises, en 2014, à près de 47%", rapporte-t-elle.

Pour continuer à lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, les quotas ne sont pas la seule piste. La sénatrice de la Vendée estime par exemple qu'il va falloir trouver "d'autres critères dans l'index de l'égalité professionnelle pour pouvoir avancer".

Un congé paternité plus long ?

De son côté, le collectif "Les Glorieuses" aimerait des avancées sur la question du congé paternité. Il aimerait l'allonger encore, pour qu'il ait la même durée que le congé maternité.