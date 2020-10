Les radars de l'Hérault flashent en moyenne 1100 fois par jour

Les radars automatiques rapportent quatre fois moins que ce que coûtent les aménagements de sécurité routière en France. Dans l'Hérault pourtant en 2019, les radars ont flashé à près de 300 000 reprises. Ce sont les radars d'autoroute qui rapportent le plus.

L'argent des radars est réinvesti dans les aménagements pour la sécurité routière mais l'Etat tient à rappeler que l'effort financier est 4 fois supérieur aux recettes des radars, 3,7 milliards d'euros investis pour 760 millions d'euros rapportés par les radars en 2019.

Dans l'Hérault, les 61 radars automatiques (33 radars de vitesse, 20 radars de feux et 8 radars de passage à niveau) ont flashé à près de 400 000 reprises (366 161 précisément) c'est 1 100 flash par jour !

Ce sont les huit radars installés sur les autoroutes A 9, A 709 et A 750 qui rapportent le plus. Ils sont trois fois moins nombreux que les radars sur les départementales mais flashent près de deux fois plus (230 000 flashes en 2019 contre 130 000)

73 grands excès de vitesse sont comptabilisés chaque jour dans l'Hérault - pref 34