Les radars dégradés remplacés par 400 modèles plus solides et performants

400 radars nouvelle génération, plus performants et plus solides, vont être installés cette année en France et trois fois plus d’ici 2020, selon les informations recueillies par franceinfo ce mardi. 75 % des radars ont été dégradés depuis mi-2018 selon le ministère de l'Intérieur.

Plus perfectionnés et plus résistants. Le gouvernement s'apprête à installer 400 radars nouvelle génération rapporte franceinfo ce mardi. Ils vont remplacer une partie des radars dégradés ou rendus hors service depuis l'entrée en vigueur des 80km/h sur les routes secondaires l'été dernier et le mouvement des gilets jaunes. À quoi faut-il s'attendre ? France Bleu fait le point.

Pourquoi sont-ils plus performants ?

Ces radars "tourelles" peuvent scanner jusqu'à "huit voies de circulation et plusieurs véhicules en simultané" précise franceinfo. Ils peuvent aussi repérer si le véhicule est une moto, un camion ou une voiture.

Pour l'heure, ces radars n'ont été homologués que pour contrôler la vitesse. Mais ils peuvent également déceler d'autres infractions (port de la ceinture, respect des distances de sécurité, dépassements etc.)

Ces modèles en acier sont aussi plus solides et plus difficiles à endommager car situés sur des mâts à quatre mètres de haut.

Quand seront-ils installés ?

Une dizaine d'exemplaires de ces nouveaux radars est déjà en service, à Strasbourg et Marseille notamment. Le déploiement doit se poursuivre jusqu'en 2020 précise franceinfo.

D'après le ministère de l'Intérieur, seul un quart des 3.200 radars français est encore en état. Le reste, soit 75 %, est "soit détruit, soit détérioré, soit attaqué, soit neutralisé" a précisé Christophe Castaner début mars.

Les dégradations des radars automatiques, mises en cause dans l'augmentation de la mortalité routière en février (+17,1 %), sont aussi à l'origine d'un important manque à gagner pour l'État : les appareils dégradés représentent 660 millions de recettes fiscales en moins sur deux ans.