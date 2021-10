Les radars embarqués privés débarquent dés 2022 dans les Alpes-Maritimes

C'est prévu pour 2022 ! Les nouveaux radars de vitesse embarqués et privés vont être déployés dans les Alpes-Maritimes. Le principe est simple et connu. Des radars embarqués dans une voiture banalisée qui incognito sillonnent les routes azuréennes pour flasher les véhicules en dépassement de vitesse. Mais ce qui change, c'est qu'ils ne sont pas installés dans une voiture de police ou de gendarmerie,mais qu'ils appartiennent à des sociétés privées. Ces outils sont ainsi disposés sur la plage arrière ou sur le tableau de bord. Ensuite, seuls et sans flash, ils se chargent de la photo. Le conducteur à bord d'un véhicule privé se contente lui de parcourir les routes encombrés de la Côte d'Azur. "Les français vont assimiler ça à faire du fric, martèle Pierre Chasseray, l'actuel délégué général et porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. En plus, ces radars privés ne feront que prendre une photo, mais n'interpelleront personne. Ça signifie que s'il y a comportements dangereux, on se contentera de faire une photo. Ce n'est pas ça la sécurité routière". Du côté de la préfecture, on confirme qu'il y aura bien un déploiement, mais on ne communique aucun chiffre.