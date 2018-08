Corse, France

Depuis le 3 août, une soixantaine de spécimens de raies pastenagues ont été signalés sur les rivages insulaires selon le groupe phocéen d'étude des requins de Marseille. Une situation peu habituelle, même si cette espèce est bien présente en mer Méditerranée. Les raies pastenagues se rapprochent du bord pour mettre bas, car la température de l'eau a grimpé entre vingt-huit et vingt-neuf degrés en raison de la canicule.

Pas agressives mais venimeuses

Ces raies sont potentiellement dangereuses même si elles ne sont pas agressives de nature selon Nicolas Ziani, scientifique référent du groupe phocéen d'étude des requins de Marseille, car elles peuvent piquer et être venimeuses : "Elles sont dans un comportement de stress en raison de la mise-bas et de la proximité qui peut être forte avec les baigneurs. _Ces raies sont armées d'un ou plusieurs dards mesurant entre dix et quinze centimètres de long et quelqu'un peut marcher dessus. Le venin est neurotoxique, nécrosant et peut avoir des effets cardiaques. En cas de piqûre, il ne faut surtout pas que la personne retire manuellement le dard quand il est planté. Les services de secours appellent immédiatement le SAMU, pour que le dard soit retiré chirurgicalement_. La piqûre n'est pas mortelle. Le risque le plus grave, ce sont des cas de nécrose qui peuvent déboucher sur des amputations."

Nicolas Ziani, scientifique référent du groupe phocéen d'étude des requins de Marseille Copier

Le dard d'une raie pastenague - Groupe phocéen d'étude des requins

Que faire face à une raie pastenague ?

Rencontrer une raie pastenague peut être surprenant pour les baigneurs, Claude Ricci, président de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer de Corse délivre quelques conseils pour bien agir: "_Il ne faut surtout pas paniquer_. Il est vrai que voir des raies dans les eaux peu profondes, près du littoral est un comportement anormal, mais elles ne sont pas mortelles. Il faut être prudent, regarder où l'on met les pieds mais il n'y a vraiment pas de danger spécifique, un simple comportement prudent suffit largement."