Les rails du tramway d'Avignon font tomber les cyclistes

L'interstice des rails du tramway d'Avignon coince les roues de vélo. L'association Roulons à Vélo déplore plusieurs chutes et demande au Grand Avignon de préciser les priorités entre vélo, voiture et tramway sur les 5 km de ligne entre Saint Chamand et les remparts d'Avignon.

Avignon, France

Les cyclistes d'Avignon s'inquiètent des risques d'accident avec les rails du tramway. L'association Roulons à Vélo (900 adhérents sur le Grand Avignon) explique que les roues des vélos se coincent dans l'interstice des rails du tramway. Les cyclistes demandent au Grand Avignon de mieux définir la place du vélo sur les voies partagées avec le tramway. Le tramway doit entrer en service sur 5 km cet été à Avignon entre Saint Chamand et les remparts d'Avignon

Risque de chute en vélo sur les rails du tramway

François Chapelier de l'association Roulons à Vélo pointe les dangers du trou entre les rails du tramway, notamment dans le quartier Saint Ruf : "quand vous avez un bon VTT en 26 pouces, c'est assez large, en principe, ça ne rentre pas dans les rails. Les vélos de ville, c'est le gros risque parce que la largeur du pneu est moindre que l’écartement du rail. Il y aurait un certain nombre de blessés après une chute en vélo: la roue prise dans le rail, le cycliste a chuté".

Partager l'espace avec les voitures et le tramway... moins vite qu'à 30 km/h

François Chapelier de l'association Roulons à Vélo demande au Grand Avignon de préciser les priorités entre vélo, voiture et tramway. Il estime qu'il y a "risque de chute à tout moment devant un tramway ou une voiture". Il explique "si c'est une zone trente, les cyclistes partagent l'espace avec les piétions et les voitures. La voiture n'a pas à doubler les piétons." François Chapelier ajoute qu'il y aura "des pistes cyclables sur certains secteurs. Mais là où il n'y a pas de pistes cyclables, il faut que le Grand Avignon soit clair. On les a interrogé, ils nous assurent que ce sera une zone trente. Il faut partager la route : interdiction d'être sur les trottoirs. Mais il ne faut pas se sentir gêner par les voitures ou le tramway. Et en zone trente, les cyclistes peuvent rouler à 15 à l'heure".