Les ralentisseurs illégaux dans le viseur de la Ligue de Défense des Conducteurs

"Les ralentisseurs illégaux doivent disparaître de nos routes !" La Ligue de Défense des Conducteurs signe, avec plusieurs autres associations, une tribune publiée ce jeudi contre ces dos-d'âne illégaux. Selon elles, un tiers des 450.000 ralentisseurs de France ne sont pas aux normes.

Pollution, nuisances sonores, véhicules abimés, les arguments sont nombreux, avec à l'appui, une batterie de tests effectués par La Ligue de Défense des Conducteurs pour demander la suppression de ces dos-d'âne.

L'association a même construit son propre ralentisseur "illégal" et a comparé les résultats avec un ralentisseur aux normes. Résultat : les suspensions et le dos du conducteur mis à rude épreuve, plus d'émissions de CO2 et le pare-choc qui frotte. Retrouvez ici l'étude complète.

Que dit la règlementation ?

Si on suit la règlementation, le ralentisseur doit être situé en zone 30 km/h, avoir un plateau compris entre 2,5 et 4 mètres, avec deux pentes de 1 à 1,4 mètre de long et ne pas dépasser 10 cm de haut. Il doit également ne pas être implanté sur des axes empruntés régulièrement par des transports publics, ni sur des axes où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules par jour en moyenne.

Schéma ralentisseur non conforme - PUMSD

Pourquoi ne pas respecter ces normes ? Selon Régis Chomel, président de l'association française de prévention des comportements sur la route, c'est un choix délibéré de la part des mairies : "C'est parce que le comportement humain fait défaut en matière de civisme et de respect de la vitesse que les autorités ont décidé de nous casser nos bagnoles, pour contraindre ceux qui ne veulent pas jouer le jeu."