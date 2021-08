Les randonneurs de Vaucluse refusent de contrôler les pass sanitaires

La fédération de randonnée pédestre de Vaucluse annule toutes ses manifestations. Les 46 associations de randonnée estiment qu'elles ne peuvent pas imposer à leurs bénévoles de se transformer en contrôleurs de pass sanitaire. Il n'y aura donc pas de randonnée France Bleu cet automne, pas de randonnée non plus pour célébrer le tricentenaire du mur de la Peste.

Contrôleur des randonneurs, c'est pas le truc des bénévoles

Prés de 50.000 personnes marchent en Vaucluse. Prés de 3.000 sont licenciées dans une association de randonnée pédestre. Bernard Fatato, le président de la fédération de randonnée de Vaucluse, ne veut pas imposer aux bénévoles le rôle de contrôleurs de pass sanitaire : "notre grande difficulté c'est qu'il n'y a que des bénévoles. C'est pas leur truc de contrôler des pass sanitaires. Il faut aussi être outillé avec un logiciel, avoir des registres pour enregistrer les personnes et si on le fait mal, on a une amende qui va jusqu'à 9.000 euros . Le président est pénalement responsable. Les présidents des 46 associations de randonnée pédestres de Vaucluse ont décidé qu'on ne jouait pas à ça".

Protéger les bénévoles difficiles à recruter

Le président de la fédération de randonnée de Vaucluse veut préserver les bénévoles des associations de randonnée. "Un salarié, on lui dit 'voulez-vous s'il vous plait faire telle chose ?' Un bénévole, on lui demande autrement. On lui dit 'est-ce que tu pourrais éventuellement faire telle chose ?' Il peut répondre 'bin non ça ne m'intéresse pas et je m'en vais, terminé". Bernard Fatato ajoute "aujourd'hui, c'est tellement difficile de recruter des bénévoles qu'on doit les protéger. La majorité de nos bénévoles ont entre 60 et 70 ans : on ne va pas les mettre en première ligne pour contrôler ces documents obligatoires".