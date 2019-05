Les randonneurs du Cantal font la grève du balisage

Dans le Cantal, la Fédération française de randonnée pédestre souffre du manque de financements publiques. Ses bénévoles ont écrit aux élus cantaliens et ont décidé de ne plus baliser les GR et GR de Pays dont ils ont la charge.

Cantal, France

Les 70 baliseurs bénévoles du comité départemental de randonnée pédestre devaient reprendre leur entretien annuel des chemins en ce printemps, ils ont donc laissé peinture et pinceaux au placard. Une grève du balisage doublée d'une lettre adressée aux élus du Cantal pour dénoncer un problème de financement.

500 km de GR et GRP à baliser

Le balisage et l'entretien des GR et GR de Pays fait partie des missions de la Fédération française de randonnée pédestre mais cette mission, bien que réalisée par des bénévoles a bien sûr un coût. Il faut former ces bénévoles, payer le matériel et tout simplement faire vivre le comité départemental et son salarié. Son président, Pierre Wildemann, estime le budget de fonctionnement à environ 20.000 €uros par an. Mais ces dernières années la contribution moyenne des collectivités se borne à environ 4.000 €uros annuels et la tendance est à la baisse.

Un atout pour le Cantal

La randonnée est pourtant une manne économique pour le Cantal. La Fédération française de randonnée estime qu'un marcheur itinérant génère environ 60 €uros de chiffre d'affaire par jour. Les randonneurs ont donc écrit aux élus cantaliens pour demander 2.000 €uros de subvention à chaque communauté de communes mais chacun se renvoie la balle. Le président du Conseil départemental du Cantal accepte de jouer les entremetteurs avec les intercommunalités mais pas question d'être financeur.

Le Cantal est pourtant le département du GR400, récemment élu 2e GR préféré des Français.