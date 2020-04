Les rappeurs marseillais rendent hommage à Pape Diouf

Soprano, Alonzo et Sat, sur les réseaux sociaux, les rappeurs marseillais rendent à leur tour hommage à Pape Diouf décédé ce mardi 31 mars des suites du covid-19 au Sénégal.

Quand on dit qu'il faisait l'unanimité ce n'est pas exagéré...Pape Diouf apprécié de tous aussi des rappeurs marseillais supporters de l'OM, qui, à leur façon, lui rendent hommage au lendemain de l'annonce de sa mort des suites du covid-19. Sur les réseaux sociaux Soprano, Alonzo et Sat expriment leur douleur et saluent un grand homme parti trop tôt.

Le rappeur Soprano a choisi un portrait noir et blanc de l'ancien président de l'Olympique de Marseille pour illustrer son message posté ce mercredi matin.

Le choix des mots et de photo pour Sat....aussi supporter de l'OM.

Un autre rappeur...supporter Alonzo qui lui aussi choisit une photo marquante du grand Pape Diouf aux couleurs de l'OM..

Les hommages affluent sur les réseaux sociaux au lendemain de l'annonce de sa mort mais un appel est lancé pour ce mercredi soir : sortir écharpes, maillots et drapeaux au couleurs de l'OM.