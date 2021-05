Les rave-party et les sonos dans la rue interdites par le préfet des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à dimanche

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a publié trois arrêtés pour restreindre au maximum des rassemblements"festifs à caractère musical non-autorisés" pendant ce weekend de l'Ascension. A partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche inclus, les sonos sont interdites dans les rues, mais aussi les rassemblements de type rave-party ou teknival, ainsi que la "manifestive", contraction de manifestation et festive, programmée ce samedi à 14h à Pau. Les organisateurs présentent ce rassemblement comme "un soutien à la Maskarade", cette rave-party qui avait eu lieu en Bretagne pour le Nouvel an, avec plus de 2.500 personnes réunies.

Des poursuites et la saisie du matériel

Eric Spitz justifie ces arrêtés par une préservation "de l'ordre, de la sécurité, de la santé et de la tranquillité publique". Le non-respect de ces arrêtés pourront donner lieu à des poursuites. Il ajoute que "concernant plus spécifiquement le matériel de diffusion de musique amplifiée, l'infraction peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal."