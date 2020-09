Les Rastas du cœur : un concert payé en denrées alimentaires

Les rastas du cœur, une association caritative qui lie musique et solidarité dans la France entière. En Berry, c'est l'artiste Lyricaly qui en est le représentant.

Les Rastas du cœur sont à la recherche de bénévoles dans l'Indre Copier

Le but de l'association est d'apporter la joie de la musique reggae et de venir en aide aux plus démunis.