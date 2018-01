Aix-en-Provence, France

Des usagers des Bouches-du-Rhône dénoncent les bugs en série depuis la dématérialisation des démarches pour les cartes grises et les permis de conduire, le 7 novembre 2017. Entre les problèmes informatiques, les maintenances du site internet et les exigences de l'administration, il faut parfois attendre plusieurs semaines avant d'obtenir un document comme une carte grise, un permis de conduire ou un duplicata.

"Aucune trace de mon dossier" (un habitant de Martigues)

Un habitant de Martigues explique à France Bleu Provence qu'il attend depuis un mois et demi un duplicata de sa carte grise. Alors qu'il a changé de véhicule en novembre, il demande une copie parce qu'il a égaré sa carte grise. "_Après avoir fait toutes les démarches en ligne, au bout de trois semaines, je n'ai pas de nouvelles_", explique l'automobiliste qui joint alors la préfecture. "On m'explique que ma demande ne va pas aboutir parce que je n'ai rien réglé par carte bleue pour ce duplicata donc on repart à zéro." C'est alors que cet habitant tombe sur une nouvelle difficulté : "je dois faire un nouveau contrôle technique du véhicule". Il fait toutes les démarches et au bout de trois semaines de nouveau : aucune nouvelle. "On m'informe qu'il n'y a aucune trace de mon dossier et que je dois tout recommencer".

"Une semaine que je fais les allers-retours à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence" (Karima)

De son côté Karima explique que depuis une semaine, elle fait les allers-retours à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence pour avoir une carte grise parce que "l'ancien propriétaire de la voiture ne sait pas faire les démarches en ligne". Gabriellan 21 ans, raconte qu'une fois à la préfecture, face à un agent, "une solution est souvent trouvée". Les démarches en ligne sont pourtant sensées faciliter la vie des conducteurs.

Les employés de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés reconnaissent à mots couverts des difficultés liées à la mise en place de la numérisation totale.