Les rats envahissent l'école élémentaire Montolivet à Marseille

"On n'a pas le droit d'aller aux toilettes. On sait qu'il y a des rats dans les toilettes". C'est le récit des élèves de l'école de Montolivet, dans le 12e arrondissement de Marseille. Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, une cinquantaine de rongeurs se baladent dans l'école et la cour de récréation. Une cohabitation avec les élèves qui excède les parents, inquiets pour l'hygiène et les maladies que transportent ces nuisibles.

Ce jeudi, parents et enfants manifestent devant le portail de l'école. Ils lancent une opération "école morte". Avec des pancartes au slogan "Rats-le-bol", ils réclament une dératisation de l'établissement le plus vite possible.

journée morte à l'école Montolivet, 12è arr. Marseille © Radio France - Laurent Grolée

Quelques pièges ont bien été posés, insuffisant pour faire face à l'invasion. La cantine est déplacée, depuis qu'un rat y a été vu. Les enfants doivent manger un pique-nique froid. Des rats ont été aperçus aussi sur les cuvettes des toilettes.

Cette déferlante de rats serait due à l'accumulation de déchets. Les ordures n'ont pas été ramassées pendant quelques jours devant l'école.