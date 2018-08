De nombreux ajacciens se plaignent de la présence de rats, Parc Berthaut notamment. Un problème qui dure depuis deux ans et qui cause de nombreux désagréments tant les rongeurs s'infiltrent partout. La ville d'Ajaccio indique être intervenue plus de deux cent cinquante fois en 2017.

Le problème des rats n'est pas nouveau et touche de nombreuses villes sur le continent et en Corse, Bastia et Ajaccio notamment. Lorsque la situation perdure, elle peut parfois générer des tensions comme dans le secteur du Parc Berthaut à Ajaccio. Depuis deux ans, les rats y pullulent.

Des riverains excédés

Le problème se situerait autour d'un jardinet et de plusieurs conteneurs à poubelles, les témoignages parlent de plusieurs dizaines de rats causant de nombreux problèmes aux habitants qui disent en retrouver "jusque dans les garages". Marie-Josée Stouvenot, elle aussi résidente du quartier, est excédée "Le feu d'artifice (du 15 août) a eu moins de succès que nos rats ! Ils ont mangé nos fils électriques dans la voiture et ils envahissent tous les parkings, toute la route, on ne peut même plus passer avec une poussette. Moi je voudrais que l'on nous aide à régler ce problème."

La mairie sur le pont

La municipalité ajaccienne est déjà intervenue avec du poison, mais le problème principal viendrait en réalité d'une canalisation endommagée et dont les travaux de réhabilitation incomberaient à la copropriété. Selon la mairie d'Ajaccio et la chef de son service hygiène et santé Lisa Galavotti, la prolifération des rats peut être limitée par des gestes simples : "Ce qui est très important, c'est d'avoir un bon entretien des bâtiments et des réseaux, puisque ce qui fait que les rats prolifèrent, ce sont les présences d'eau, de nourriture et de terriers [...] Ils vont sortir à la recherche de nourriture lorsqu'ils n'en trouvent pas assez. Dans certains quartiers, il y a du nourrissage de chats et de pigeons et en réalité celui qui en bénéficie le plus, c'est le rat."

La ville d'Ajaccio indique être intervenue deux cent cinquante fois en 2017, une fois sur deux à la demande des habitants. On estime à 115 000 la population de rats sur la cité impériale.