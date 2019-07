Les rats prolifèrent à Marseille, un homme mordu Avenue du Prado (8e)

A Marseille, les rats qui prolifèrent sont devenus un véritable fléau, et les rongeurs se répandent désormais en nombre en bord de mer. Comme au très touristique Vallon des Auffes (7e). Mais plus inquiétant, dans le 8e arrdt, sur l'Avenue du Prado, c'est un habitant qui a été mordu dans son sommeil!

Marseille, France

Le témoignage de Aimé est édifiant: dans la nuit du 14 juillet, cet habitant du 8e arrondissement, Avenue du Prado, a été mordu par un rat pendant son sommeil! "Il était 4h du matin, j'ai senti une très forte douleur à mon pied droit, je l'ai bougé, je ne savais pas ce que c'était, j'ai ressenti une 2e douleur et je me suis levé et ma femme a crié "un rat m'a mordu"! tous les deux nous avons été mordus par un rat! et le rat est parti par la porte fenêtre, au 2e étage. _c'_est incroyable "! Aimé et son épouse se sont rendus aux urgences où la morsure de rat a été confirmée. Un traitement leur a été donné pour éviter toute infection. Il avoue aujourd'hui "avoir la trouille de rester dans cet appartement".

des rats qui pullulent au Vallon des Auffes (7e)

Et les rats présents dans le centre ville de Marseille se répandent désormais en bord de mer. C'est tout le littoral (digues, plages ou rochers) qui est envahi par les rongeurs, des rats "gros comme des chats" attirés par les déchets laissés par les baigneurs et autres "pique niqueurs". Au Vallon des Auffes, ce charmant petit port touristique du 7e arrdt, les habitants n'en peuvent plus de cette prolifération des rongeurs depuis 2 ou 3 ans. "C'est des Garris " (rat en provençal) témoigne René qui vit depuis toujours dans le vallon "en pleine journée ils sont là, ils promènent, tranquilles, eux ils n'ont pas peur, c'est nous qui avons peur", René qui s'interroge" je ne comprends pas qu'ils ne fassent rien pour éradiquer cette vermine.."

_la faute aux pique-niqueurs du soir qui laissent traîner leurs déchets (_Charles, habitant du Vallon des Auffes)

La carte postale en prend un coup: "Regardez les crottes de rats partout" s'indigne Charles Cieussa, président de l’amicale des pécheurs du Vallon des Auffes, "c'est à cause des gens qui pique-niquent sur les caissons, sur les quais, et qui, quand ils s'en vont laissent toute la nourriture à même le sol, et toutes les saletés possibles et inimaginables, ça attire les rats!" Charles qui reconnait que des dératisations ont eu lieu, mais sans résultat.

Au Vallon des Auffes après le pique-nique du soir, les rats se délectent toute la nuit des détritus laissés sur place, et prolifèrent - C. C.