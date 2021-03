Les rayons de fitness et de musculation sont pris d'assaut dans les magasins de sport mayennais

Après deux confinements et un couvre-feu, nos nerfs n'ont jamais été aussi à vif. On s'agace plus souvent, on stress plus.... pour décompresser et pour se défouler, la solution semble être l'activité sportive en intérieur. C'est donc la ruée dans les rayons fitness des magasins lavallois.

Nos nerfs sont à rude épreuve depuis un an ! La crainte d'attraper le coronavirus, les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement, les infos en boucle... autant de sujets qui filent de l'urticaire et qui engendrent frustration et anxiété. Alors comment faire pour décompresser ? Selon un baromètre de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et du Crédoc, publié au début du mois par le ministère des Sports, 20% des Français ont fait plus de sport pendant le premier confinement. Depuis, on a été déconfiné, reconfiné, puis mis sous couvre-feu, les salles de sport et les piscines ont fermé. Cela n'empêche pas les Mayennais de continuer à pratiquer une activité sportive. au contraire, dans les magasins de sport de l'agglomération lavalloise, c'est le rush sur certains accessoires utiles pour se défouler.

Quand on se balade dans les rayons musculation et fitness des magasins de sport de l'agglomération lavalloise, de nombreux produits viennent à manquer. "Notamment les sacs de frappe et de boxe", observe Valérie qui s'occupe du secteur fitness dans un magasin spécialisé. Sont particulièrement prisés, "les tapis, les altères, tout ce qui est élastique, toutes les petites choses qui vont permettre du sport et de l'entretien musculaire à la maison". Cela fait presque un an que le sport en intérieur a la côte, depuis le confinement du printemps 2020. Cela a commencé "avec les tutos que les gens ont suivi sur internet, en vidéo" et ils ont maintenu la pratique.

"La crainte de se retrouver à nouveau confinés, les gens ont anticipé les besoins"

Jean a par ainsi profité du premier déconfinement pour acheter tout le nécessaire pour toute sa famille, comme "une petite table de ping-pong, des tapis pour faire des exercices par terre", quitte à "pousser les meubles pour faire de la place dans notre appartement". Ses enfants peuvent ainsi "passer le temps, se dépenser et dégager un trop plein d'énergie", surtout que leurs cours de sport et de danse ont été annulés en raison de la crise sanitaire.

Mebarka a aussi repris le sport à la sortie du premier confinement. "Je marche beaucoup, je cours beaucoup", se réjouit la Lavalloise. Tous les jours, elle dévale ainsi "parfois 15 ou 16 kilomètres" : "J'ai trouvé cette astuce, ça me déstresse", explique-t-elle.

Si certains se sont remis au sport, d'autres ont dû diminué leur pratique sportive, c'est le cas ainsi des adeptes des salles de sport et des piscines, fermés en raison de la situation sanitaire. Pour compenser, celles et ceux qui ont de la place dans leur maison, et les moyens financiers, semblent créer leur propre salle de sport. "Comme il y a eu plusieurs confinements, les gens investissent", constate Valérie, qui travaille dans le rayon fitness d'un magasin de sport dans l'agglomération lavalloise. "Ils se disent "bah voilà le prix d'un abonnement sur un an ça fait tant, je peux me permettre d'investir sur un beau tapis de course" s'ils ont la place dans leur garage", ajoute-t-elle.