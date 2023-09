Les réactions après l'inscription de sites samariens de la Grande Guerre au patrimoine mondial de l'Unesco

Les réactions sont aussi nombreuses qu'enthousiastes après la décision de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) de classer 139 sites mémoriels français et belges de la Grande Guerre au patrimoine mondial. 11 cimetières, nécropoles et mémoriaux de la Somme en font partie.

Les mémoriaux du Commonwealth des communes de Beaumont-Hamel et Auchonvillers .

. Le cimetière militaire du Commonwealth de Thiepval et Authuile

Le mémorial aux disparus du Commonwealth de Thiepval

Le cimetière et le mémorial du Commonwealth « Pozières British Cemetery » et « Pozières Memorial » à Ovillers-La-Boisselle

Le mémorial sud-africain et le cimetière du Commonwealth de Longueval

La nécropole et la chapelle du souvenir français à Bouchavesnes-Bergen

Le cimetière du Commonwealth à Rancourt et Bouchavesnes-Bergen

Le cimetière allemand de Rancourt

Le mémorial national australien et le cimetière du Commonwealth à Villers-Bretonneux et Fouilloy

Le cimetière chinois de Nolette à Noyelles-sur-Mer

Le cimetière du Commonwealth à Louvencourt

C'est "une décision forte qui montre l’importance de ces lieux du souvenir pour l’avenir de l’Europe", réagit la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. L'ambassadrice de l'Australie en France, Gillian Bird a également fait part de sa satisfaction tout comme Margaux Deletré, vice présidente du Conseil départemental de la Somme, en charge de la culture et des sports.

Les élus des communes concernées par cette haute distinction de l'Unesco sont évidemment eux aussi satisfaits. "C'est bien le monde qui reconnait ce qu'il s'est passé chez nous", estime Max Potier, le maire de Thiepval, 130 habitants, près d'Albert.

