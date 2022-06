"Un coup très dur" : les réactions après la relégation de l'Élan Béarnais en Nationale 1

Les réactions sont nombreuses suite à l'annonce de la DNCCGP. Faute de garanties financières, le club est interdit de participer à l'Elite et la Pro B la saison prochaine. L'émotion est forte chez les supporters, le staff et les joueurs. De son côté l'agglomération de Pau demande à être remboursée.

L'annonce est tombée comme un couperet ce jeudi après-midi. L'Élan Béarnais s'éloigne de l'Elite et de la Pro B sur décision de la DNCCGP, pour des raisons financières. De nombreuses personnalités réagissent avec émotion. L'Élan a huit jours pour faire appel.

C'est le passage du purgatoire aux Enfers

Pierre Seillant, le "Prési", était évidemment très ému ce soir au micro de France Bleu Béarn. Celui qui a été président de l'Elan Béarnais entre 1967 et 2008 réagit : "C'est une annonce qui était inévitable. Avec les petits actionnaires nous avons rencontré la semaine dernière David Otto (président de CSG) et on a bien vu que l'on a atteint le point de non retour de sa part et de la notre, car il n'était pas question que nous participions au déficit avec des sommes assez colossales. J'ai passé les trois-quarts de ma vie dans ce club, c'est un coup très dur, c'est injuste par rapport à son histoire et c'est très cruel. [...] C'est le passage du purgatoire aux Enfers."

Des anciens dégoûtés

Freddy Hufnagel, joueur emblématique de l'Élan Béarnais, a commenté la mauvaise nouvelle : "J'ai l'impression que c'est un méli-mélo de gens qui ont dit des choses. Tout le monde a parlé, des premiers de la ville de Pau, des dirigeants multimillionnaires en passant par des gens de la Ligue, tout le monde a avalé tout. En gros, on s'est bien fait niquer. Maintenant, ça suffit ! On est vraiment gentils avec ces gens-là, c'est du grand n'importe quoi ! Ça fait 16 ans que le club a du mal à rester dans l'Elite. Là, il va se retrouver dans une situation déplorable."

"J'ai une boule au ventre" lâche Rémi Lesca, joueur historique, meneur de l'Élan entre 2010 et 1014 et après de 2020 à 2021. Rémi Lesca a la gorge serrée : "Quand on donne autant pour un club, c'est vraiment difficile à accepter parce que c'était prévisible. Il y a beaucoup trop d'exemples comme ça pour avoir vendu son jouet qu'on ne connait pas et qui nous a menti tout simplement."

Le coach et les joueurs surpris

Éric Bartecheky, entraîneur de l'Elan explique s'être "concentré sur le sportif" ces dernières semaines tout comme ses joueurs. Mais "autour, il y a eu beaucoup d'incohérences, beaucoup de mouvements, c'était assez impressionnant." "On est sous le choc. même si _on se préparait au scénario du pire_.", réagit celui qui est présent au club depuis mars 2021, après un premier passage entre 2015 et 2017. "Lundi, on nous a dit que c'était bon, on était forcément dubitatif."

L'un de ses joueurs, Giovan Oniangue, au club depuis l'été dernier, dit lui aussi qu'il "n'était pas forcément inquiet, car on nous disait forcément du bien". Mais "c'est choquant, surtout après une saison comme ça. J'ai une pensée pour le club, pour les supporters. _Ca fait mal au cœur d'en arriver là_."

La ville et l'agglo de Pau demandent le remboursement

La ville de Pau parle d'un "événement regrettable au vu des remarquables résultats sportifs de cette saison". Dans le reste du communiqué, on peut lire : "L’organisation des championnats nationaux et l’engagement des clubs dans ces championnats sont régis par des règles notamment financières. Si ces règles ne sont pas respectées, il y a sanction. La sanction ayant été prise, le club a 8 jours pour déposer un recours gracieux. En cas de confirmation de la sanction, la question est de savoir s’il existe d’autres solutions de reprise. En tout état de cause, les sommes dues à la Communauté d’Agglomération et à la Ville devront être acquittées."

Le maire de Pau, François Bayrou commente : "La ville et l'agglomération avaient pris soin de faire acter dans les contrats que si ça n'était pas respecté, les contrats seraient rompus, que nous avions le droit de proposer des repreneurs et en tout état de cause, que l'argent public qu'ils nous doivent serait rendu." Quant à l'avenir de l'Élan, François Bayrou laisse entendre une note aussi optimiste que prudente : "Je n'ai pas des renseignements précis mais j'ai un certain nombre d'indications qui font penser que peut-être il pourrait y avoir une solution de reprise."