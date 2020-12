Les réactions, dans l'Yonne, après la mort de Valéry Giscard d'Estaing

L'annonce, mercredi soir, du décès de Valéry Giscard d'Estaing, a provoqué de nombreuses réactions, dans l'Yonne comme partout en France. L'ancien président de la république s'est éteint à 94 ans des suites du Covid-19.

C'est évidemment à droite et au centre, dans sa famille politique, que les réactions sont les plus nombreuses. Le secrétaire d'Etat icaunais Jean-Baptiste Lemoyne a été l'un des premiers à publier un hommage sur le réseau social twitter : "Adieu Monsieur le Président. Le changement avec et pour la jeunesse. Une société de progrès. Une France audacieuse. Une Europe qui s’affirme. Ce furent vos combats. Ils furent à l’origine de mon engagement au sein du Parti Républicain. Pour vous, nous continuerons. Respect". Un peu plus tard dans la journée de jeudi, à la demande du président de la république Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Lemoyne (qui était en déplacement dans le Puy de Dôme dans le cadre de sa fonction de secrétaire d’Etat chargé du Tourisme), s'est rendu à Chamalières près de Clermont-Ferrand, le fief de la famille Giscard d'Estaing, pour déposer une gerbe.

Toujours sur twitter, le député LR Guillaume Larrivé a rendu hommage à un président "qui a servi la France avec l’intelligence et l’élégance d’un grand amoureux de la liberté". Dans un autre message plus personnel l'élu de Puisaye raconte : "Pour ma génération, VGE avait été le président des jours heureux de notre enfance et il était, depuis lors, comme en exil intérieur. Voilà deux ans, j’ai eu la chance d'être reçu par le Président ; sa conversation était éblouissante ; il invitait à regarder haut. Je l'admirais".

La sénatrice centriste Dominique Vérien exprime sa tristesse et sa gratitude et lance : "merci Monsieur. Vous méritez votre titre d’Immortel", alors que la députée Michèle Crouzet (ex-LREM aujourd'hui Modem) s'est contentée d'un message de condoléances plus classique : "Mes pensées vont à ses proches et à sa famille".

"Une intelligence peu commune" selon Henri de Raincourt

Sur Facebook, Henri de Raincourt, ancien ministre et ancien président du conseil départemental, exprime son admiration et son attachement et salue la mémoire d'un grand réformateur : "il a consacré sa vie à la France alliant la tradition et la modernité. Grand réformateur regardant loin devant, il ouvrit les voies de l’avenir à notre pays et à l’Europe. Personnalité d’une envergure exceptionnelle et douée d’une intelligence peu commune, il laisse à la France un héritage qui fera date dans l’histoire. Merci Monsieur le Président".

En Puisaye, le journaliste et écrivain Bernard Lecomte ne se fait pas prier non plus pour raconter ses souvenirs avec Valéry Giscard d'Estaing. En 1974, il était étudiant à Sciences Po à Paris. Jeune giscardien, il a participé activement à la campagne présidentielle. Il se souvient d'un souffle nouveau dans la politique : "Moi, ce qui m'a marqué à l'époque, c'est le rassemblement d'une génération autour de ce jeune candidat libéral, centriste, européen qui, à l'évidence, était en train de casser quelque chose. La France était gouvernée par les gaullistes depuis 16 ans et Giscard a initié une rupture dans cette histoire. Et c'est de cette rupture qu'est née une génération où on trouve Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, Jean-Pierre Soisson mais aussi Marielle de Sarnez, Alain Madelin, Philippe de Villiers... tout ça, c'est la génération Giscard".

Le journaliste estime que Giscard a laissé plus qu'une série de réformes sociétales importante. Il laisse un diagnostic de la France qui est toujours actuel : "il reste le souvenir de quelqu'un qui a réellement réformé la France et puis cette idée qu'il avait que la France souhaite être gouvernée au centre. Macron a un petit peu récupéré cette idée, mais elle est fondamentale et aujourd'hui encore, on sait que la France est une espèce de centre-droit, de centre-gauche qui se retrouve sur des valeurs essentielles et c'est peut-être ça l'héritage de Giscard".

A gauche et au RN aussi

A gauche, le maire de Joigny Nicolas Soret salue homme qui "demeurera dans les mémoires un Européen convaincu, père de réformes importantes comme la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), le droit de vote à 18 ans, le divorce par consentement mutuel. A ma connaissance, durant sa longue carrière politique, « VGE » n’est jamais venu dans notre petite ville de Joigny. Nous adressons à sa famille, à ses proches, nos respectueuses condoléances".

Le conseiller régional Julien Odoul évoque quand à lui "sa longévité [qui] était devenue presque rassurante. Entré à pied à l’Elysée, il en sortira avec panache". Mais dans un second message sur le réseau social twitter, l'élu du Rassemblement National assure : "en 1990, Valéry Giscard d’Estaing a reconnu qu’il avait fait une erreur avec le regroupement familial".