Les réactions en Normandie au décès de Léon Gautier, dernier vétéran français du commando Kieffer

Romain Bail, maire Horizons de Ouistreham : "C’est avec une grande tristesse que nous avons appris ce matin la disparition de Monsieur Léon Gautier, vétéran du Commando Kieffer, profondément attaché à Ouistreham ⁩et au devoir de mémoire. Condoléances à sa famille ! Reposez en paix Cher Léon !"

Hervé Morin, Président Les Centristes de Normandie : "La Normandie est triste aujourd’hui à l’annonce du décès de Léon Gautier, figure de notre mémoire collective."

Jean-Léonce Dupont, président Les Centristes du Département du Calvados : "à la voix de tous les Calvadosiens, j'associe la mienne, pour dire que jamais le Calvados, ni la Normandie n'oublieront, qu'aux côtés des siens, de ses frères d'armes du Commando KIEFFER, il a mené le combat pour la Liberté, dès les premiers jours du mois de juin 44. Longtemps nos plages et nos bocages se rappelleront de ses exploits.

Chacun se souviendra également de son engagement constant dans l'indispensable devoir de mémoire afin de donner aux jeunes générations, tous les témoignages et toutes les clés de compréhension de cette période du Débarquement et de la Bataille de Normandie.

De poignées de mains en accolades, ses témoignages ont toujours très utilement œuvré à la réconciliation Franco-Allemande, au rythme des nombreuses commémorations auxquelles il participait. Le Calvados lui en sera éternellement reconnaissant."

Arthur Delaporte, député PS du Calvados : "nous avons appris le décès de Léon Gautier, dernier survivant des 177 Commandos Kieffer. J'avais échangé avec lui pour la dernière fois le 6 juin dernier lors de la cérémonie à Colleville-Montgomery présidée par le Président de la République, là où il avait débarqué 79 ans plus tôt. Je l'avais rencontré pour la première fois en 2021, alors que j'étais candidat aux élections départementales avec Sophie Börner dont le père, Johannes Börner, ancien soldat allemand, était devenu son ami. Je garderai un souvenir ému de ces moments précieux où, centenaire, il participait avec son regard souriant à ces moments commémoratifs si importants pour notre département et notre pays. Je salue aujourd'hui sa mémoire et adresse à sa famille et ses proches toutes mes condoléances."

Philippe Duron, ancien maire PS de Caen : "Tristesse d’apprendre le décès de Léon Gautier, dernier survivant des commandos Kieffer, magnifique incarnation de l’esprit de résistance et témoin infatigable de cette époque terrible où l’honneur de la France a été relevé par une poignée de femmes et d’hommes."