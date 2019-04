Les recherches pour retrouver le chien Billy sont interrompues en Côte-d'Or

Chaque jour on vous emmène faire le tour du web avec France Bleu Bourgogne pour voir ce que l'on dit de la Côte d'or, et ce lundi, c'est de Billy dont on parle sur les réseaux sociaux. Un chien coincé dans un trou près du canal de Bourgogne, à Saint-Usage.

Côte-d'Or, France

C'est un prénom dont on parle beaucoup depuis quelques jours sur les réseaux sociaux : Billy est coincé dans un trou sous le canal de Bourgogne, du côté de Saint-Usage. Billy c'est un chien et ce n'est pas la première fois que les pompiers sont appelés pour venir en aide à un animal de compagnie. Depuis vendredi après-midi les pompiers mais aussi les plongeurs du GRIMP, le groupe régional d'intervention en milieu périlleux tentent de secourir l'animal mais les interventions sont compliquées car l'ouvrage a cet endroit précis est en très mauvais état.

Les recherches ont été interrompues

Mais les lieux étant peu accessibles et surtout dangereux pour les équipes, les secours ont dû interrompre les recherches. Mais certains internautes s'en sont émus sur les réseaux sociaux, et en particulier sur la page Facebook d'Alert'Animaux 21, une page dédiée aux animaux perdus.

Une mise au point de la préfecture de la Côte-d'or

La préfecture, également interpellée sur Twitter, a répondu hier qu'elle "avait bien été informée de la situation" mais le préfet explique qu'après avoir reçu les avis des spécialistes de l'ouvrage et du secourisme, et vu la configuration des lieux et sa dangerosité, " il n'est pas possible d'intervenir sans mettre en danger la vie des sauveteurs." C'est pourquoi il a été décidé de ne pas poursuivre les interventions" conclut un dernier tweet.

Le Préfet a bien été alerté sur la situation que vous décrivez. Après avoir reçu les avis des spécialistes de l'ouvrage et du secourisme, il en ressort : 1) que le @sdis21 et ses unités spécialisées GRIMP, plongeurs et cellule d'appui sauvetage-déblaiement, se sont déplacés 1/2 https://t.co/tWKGrLvv5y — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) April 7, 2019

2/4 à plusieurs reprises et sont intervenus, sans succès compte tenu de la configuration des lieux et de sa dangerosité. Un pompier qui avait tenté une incursion dans l'ouvrage a même dû être extrait par ses collègues. De même une caméra est restée coincée. https://t.co/tWKGrLvv5y — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) April 7, 2019

3/4 2) Le gestionnaire de l'ouvrage, VNF, indique que l'ouvrage a subi des dégâts par le passé, qu'il est instable et que son état structurel ne permet pas d'intervenir dans des conditions de sécurité satisfaisantes, constat partagé par le SDIS. https://t.co/tWKGrLvv5y — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) April 7, 2019