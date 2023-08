"Les récupérer et les cacher" : en Vendée, Aizenay commémore les 80 ans du parachutage d'armes sur la commune

Il y a 80 ans jour pour jour, dans la nuit du 11 août 1943, des armes et les munitions tombaient du ciel à Aizenay, et plus précisément La Brionnière. En pleine Seconde guerre mondiale, un groupe de résistants organise alors le huitième parachutage d'armes sur la Vendée, notamment pour éloigner les Allemands de la Normandie, où le débarquement des alliés se prépare . Comme chaque année, la commune organise une commémoration à laquelle participe notamment Jacques-Louis Buton, petits-fils et fils de résistants présents cette nuit-là.

ⓘ Publicité

Occuper les Allemands pour les éloigner de la Normandie

Ce 11 août 1943, vers deux heures du matin et après avoir reçu le bon code en morse, l'avion largue trois tonnes d'armes sur Aizenay. "Mon grand-père, Louis Buton, était la la tête des opérations. Il était Maréchal expert et passait de ferme en ferme, donc il savait que du côté de La Brionnière il pouvait s'appuyer sur des paysans qui l'ont aidé à cacher les armes et les transporter", explique Jacques-Louis Buton. Son père âgé alors de 18 ans, Jacques Buton, participe aussi à l'opération : "D'ailleurs en arrivant sur le site en pleine nuit, ils ont réalisé qu'ils avaient oublié comment faire le code en morse. Donc mon père a fait l'aller-retour en vélo pour aller voir dans le dictionnaire."

Louis Buton lors de l'inauguration de la stèle de La Brionnière. - Famille Buton

Des parachutages sur la Vendée, il y en a déjà eu sept avant celui-là. La mission, c'est toujours d'éloigner les alliés de la Normandie, où se prépare le débarquement. Ce parachutage est une réussite mais le lendemain, la Gestapo commence des arrestations dans le Sud du département. Le 25 octobre 1943, c'est au tour de Louis Buton d'être arrêté, rappelle Jacques-Louis, "à un moment où les résistants d'Aizenay ne s'attendaient pas à voir arriver les Allemands, même s'il y avait eu des arrestations notamment du côté de La-Roche-sur-Yon". Son père Jacques arrive lui à se cacher à Paris grâce à la solidarité d'habitants de la commune.

Louis Buton survit à la déportation et écrit ses mémoires dans des carnets qu'il donne notamment à ses enfants. Aujourd'hui, son petit-fils continue de s'en servir pour raconter l'histoire de sa famille, et les valeurs de la résistance qui lui ont été transmises. Il le fera ce vendredi 11 août pour les 80 ans de la commémoration du parachutage .